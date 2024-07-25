06:46, 25 липня

Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.

Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,

– пишуть в Київській МВА.

Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил.