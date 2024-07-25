Повномасштабне російське вторгнення до України триває вже 883 добу. Про найголовніші новини цього дня з фронту, здобутки на міжнародній арені, ситуацію в тилу – читайте в тексті 24 Каналу.
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Київ атакували дрони-камікадзе
Близько 3 години ранку стало відомо з повідомлення місцевої влади про роботу ППО в Київській області. Після 5 ранку КМВА оприлюднила перший звіт про нічну атаку росіян.
Під прицілом ворожих дронів був і Київ. Цієї ночі дрони заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені. Станом на цю хвилину – у Києві без руйнувань та потерпілих,
– пишуть в Київській МВА.
Тип та кількість ударних дронів, що загрожували Київщині, буде відомий пізніше – зі звітів Повітряних сил.
З окупації повернули ще 7 дітей
З тимчасово окупованих територій України повернулися ще семеро дітей, деяким з них погрожували через проукраїнську позицію.
Діти віком від 12 до 19 років вже перебувають у безпеці після повернення.
Серед повернених дітей є ті, чиї батьки покинули їх на окупованих територіях.
Російські військові кораблі покинули Азовське море
Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив про відсутність російських кораблів в Азовському морі та зазначив, що росіяни "почали щось підозрювати".