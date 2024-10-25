О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, ситуации на фронте, главных новостях 25 октября – пишет 24 Канал.

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05:44, 25 октября Россияне продвинулись возле Невского: в DeepState обновили карту фронта Согласно обновленной карте фронта от аналитиков DeepState, оккупанты продвинулись на Лиманском направлении. В частности, возле села Невское, переименованного в Балку Журавку.

03:46, 25 октября Атака "Шахедами": в Киеве из-за падения обломков вспыхнул пожар В Дарницком районе Киева упали обломки сбитых российских дронов. Из-за этого вспыхнул пожар на открытой территории, горели деревья и трава. Пожар оперативно ликвидировали.

03:35, 25 октября Повторные взрывы в Киеве: работает ПВО В КГВА заявили, что в столице и области, на подступах к Киеву работает ПВО.

02:47, 25 октября На Львовщине по вражеским дронам работает ПВО Председатель ОВА сообщил о нескольких "Шахедах". Максим Козицкий заявил, что работает ПВО.

01:14, 25 октября Взрывы в Киеве СМИ сообщили, что в столице слышали взрывы.