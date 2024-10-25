Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 25 жовтня – пише 24 Канал.

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05:44, 25 жовтня Росіяни просунулися біля Невського: у DeepState оновили карту фронту Згідно з оновленою картою фронту від аналітиків DeepState, окупанти просунулися на Лиманському напрямку. Зокрема, біля села Невське, перейменованого на Балку Журавку.

03:46, 25 жовтня Атака "Шахедами": у Києві через падіння уламків спалахнула пожежа У Дарницькому районі Києва впали уламки збитих російських дронів. Через це спалахнула пожежа на відкритій території, горіли дерева і трава. Пожежу оперативно ліквідували.

03:35, 25 жовтня Повторні вибухи у Києві: працює ППО У КМВА заявили, що в столиці та області, на підступах до Києва працює ППО.

02:47, 25 жовтня На Львівщині по ворожих дронах працює ППО Голова ОВА повідомив про декілька "Шахедів". Максим Козицький заявив, що працює ППО.

01:14, 25 жовтня Вибухи у Києві ЗМІ повідомили, що у столиці чули вибухи.