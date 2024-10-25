Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті, головні новини 25 жовтня – пише 24 Канал.
Дивіться також Війська НАТО в Україні: чому ідея Макрона знову актуальна та як Захід може відповісти Росії
Росіяни просунулися біля Невського: у DeepState оновили карту фронту
Згідно з оновленою картою фронту від аналітиків DeepState, окупанти просунулися на Лиманському напрямку. Зокрема, біля села Невське, перейменованого на Балку Журавку.
Атака "Шахедами": у Києві через падіння уламків спалахнула пожежа
У Дарницькому районі Києва впали уламки збитих російських дронів. Через це спалахнула пожежа на відкритій території, горіли дерева і трава. Пожежу оперативно ліквідували.
Повторні вибухи у Києві: працює ППО
У КМВА заявили, що в столиці та області, на підступах до Києва працює ППО.
На Львівщині по ворожих дронах працює ППО
Голова ОВА повідомив про декілька "Шахедів". Максим Козицький заявив, що працює ППО.
Вибухи у Києві
ЗМІ повідомили, що у столиці чули вибухи.
У Білому домі зробили нову заяву щодо далекобійних ударів
Позиція Білого дому щодо далекобійних ударів залишається незмінною, але переговори з Україною тривають.Радник Байдена Джейк Салліван наголосив, що США надають інші можливості для захисту.