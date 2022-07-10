Кроме того, на Юге противник всеми силами пытается остановить контрнаступательные действия ВСУ вглубь временно оккупированных территорий. Об актуальной ситуации на фронте рассказали в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 10 июля.

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Ситуация в горячих точках

На Харьковском направлении противник обстреливал областной центр и другие населенные пункты региона к северу, востоку и югу от Харькова из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, нанес авиационные удары по районам Верхнего Салтова, Петровки и Мосьпанового.

На Славянском направлении российские оккупанты совершали огневое поражение по районам целого ряда населенных пунктов, в частности:

Долина;

Дубровное;

Мазановка;

Богородичное;

Адамовка;

Андреевка;

Барвенково;

Вернополье;

Великая Камышеваха;

Краснополье;

Новая Дмитровка;

Крестище;

Новопавловка;

Никополь;

Красное;

Сулиговка.

Вместе с тем россияне нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. При этом оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Мазановки, впрочем, ничего у них не получилось – ВСУ успешно отбили попытку врага, противник с потерями отошел.

На Бахмутском направлении под вражескими обстрелами ствольной и реактивной артиллерией были районы населенных пунктов Курдюмовка, Луганское, Берестовое, Выемка, Ивано-Дарьевка, Шумы и Переездное.

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Что происходит на остальных направлениях

На Северском направлении россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Бачевск, Волфино, Мирополье, Владимировка, Алексеевка, Волковка в Сумской области, а также по Сеньковке и Николаевке Черниговской области. Кроме того, в районах Волковки и Волфиного зафиксированы удары вражеской штурмовой и армейской авиации.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжались обоюдные обстрелы вдоль всей линии столкновения. При этом используются минометы, танки, ствольная и реактивная артиллерия.

Российские оккупанты нанесли авиационные удары возле Авдеевки и Владимировки, пытались улучшить свое тактическое положение в районе Новоселовки Второй, впрочем, никакого успеха не имели и были вынуждены отойти.

На Южнобужском направлении враг тем временем всеми имеющимися у него средствами огневого поражения пытается не допустить продвижения украинских защитников и защитниц вглубь временно оккупированных территорий.

К слову, в готовности к ракетным ударам по территории Украины противник удерживает в море два носителя высокоточного оружия. Между тем, на Волынском и Полесском направлениях ситуация за сутки значительно не изменилась.

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