О главных новостях 12 сентября, борьбе украинцев против агрессора в 566 день полномасштабной войны, ситуации на международные арене и военных преступлениях россиян читайте в хронологии 24 Канала.
Обратите внимание ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта
Псевдовыборы на Запорожье: дроны посетили участки
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики завершили псевдовыборы. Агрессора "приветствовали" взрывами на участках в Запорожской области. Депутат городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что избирательные участки посетили дроны.
Российские пограничники массово жалуются на оснащение подразделений
Как сообщили в ISW, российские пограничники жалуются, что у них нет достаточного оружия и снаряжения. Такие претензии поступают из всех пограничных подразделений оккупантов. Захватчики очень переживают из-за активных атак дронов и боятся, что украинцы "придут на их территорию".
Оккупанты жалуются на якобы "атаку БПЛА" в Курской области
Ночью в Курской области раздались взрывы. Впоследствии оккупанты заявили, что "дроны" якобы "атаковали" Рыльск. Губернатор закричал, что с "беспилотника" вроде бы сбросили взрывное устройство. Кстати, уже вскоре заявил о якобы повторной "атаке БПЛА".
Взрывы в Курской области: смотрите видео
Часть активов Медведчука переписали на человека из окружения Татарова
Журналисты Bihus.Info обнаружили, что некоторые арестованные активы предателя Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы ОП Олега Татарова. Официально ими владеют фиктивные лица, вряд ли имеющие отношение к этим компаниям. Интересно, что часть активов "просто забыли" внести в реестр.