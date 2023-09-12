О главных новостях 12 сентября, борьбе украинцев против агрессора в 566 день полномасштабной войны, ситуации на международные арене и военных преступлениях россиян читайте в хронологии 24 Канала.

Обратите внимание ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

03:48, 12 сентября Псевдовыборы на Запорожье: дроны посетили участки На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики завершили псевдовыборы. Агрессора "приветствовали" взрывами на участках в Запорожской области. Депутат городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал 24 Каналу, что избирательные участки посетили дроны.

02:00, 12 сентября Российские пограничники массово жалуются на оснащение подразделений Как сообщили в ISW, российские пограничники жалуются, что у них нет достаточного оружия и снаряжения. Такие претензии поступают из всех пограничных подразделений оккупантов. Захватчики очень переживают из-за активных атак дронов и боятся, что украинцы "придут на их территорию".

01:03, 12 сентября Оккупанты жалуются на якобы "атаку БПЛА" в Курской области Ночью в Курской области раздались взрывы. Впоследствии оккупанты заявили, что "дроны" якобы "атаковали" Рыльск. Губернатор закричал, что с "беспилотника" вроде бы сбросили взрывное устройство. Кстати, уже вскоре заявил о якобы повторной "атаке БПЛА". Взрывы в Курской области: смотрите видео