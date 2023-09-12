Про головні новини 12 вересня, боротьбу українців проти агресора у 566 день повномасштабної війни, ситуацію на міжнароджні арені та воєнні злочини росіян читайте у хронології 24 Каналу.

Зверніть увагу ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

03:48, 12 вересня Псевдовибори на Запоріжжі: на дільниці завітали дрони На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники завершили псевдовибори. Агресора "привітали" вибухами на дільницях у Запорізькій області. Депутат міської ради Дмитро Кирильчук розповів 24 Каналу, що до виборчих дільниць завітали дрони.

02:00, 12 вересня Російські прикордонники масово скаржаться на оснащення підрозділів Як повідомили в ISW, російські прикордонники скаржаться, що не мають достатньо зброї та спорядження. Такі претензії надходять з усіх прикордонних підрозділів окупантів. Загарбники дуже переживають через активні атаки дронів та бояться, що українці "прийдуть на їхню територію".

01:03, 12 вересня Окупанти скаржаться на нібито "атаку БпЛА" в Курській області Вночі у Курській області пролунали вибухи. Згодом окупанти заявили, "дрони" нібито "атакували" Рильськ. Губернатор заволав, що з "безпілотника" начебто скинули вибуховий пристрій. До речі, вже незабаром заявив про нібито повторну "атаку БпЛА". Вибухи у Курській області: дивіться відео