Массированная атака на Харьков, есть жертвы и много раненых: хронология 1204 дня войны

01:29, 11 июня

Часть российских военных, участвовавших в наступлении на Киев, получили ранения и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале – марте 2022 года.

Личности этих 898 бойцов установили журналисты "Радио Свобода". Они, возможно, имеют отношение к военным преступлениям, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче.