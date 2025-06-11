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24 Канал Новости Украины Массированная атака на Харьков, есть жертвы и много раненых: хронология 1204 дня войны
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Массированная атака на Харьков, есть жертвы и много раненых: хронология 1204 дня войны

Юлия Мурина
Хронология 1204 дня войны
Хронология 1204 дня войны / Коллаж 24 Канала

Россияне продолжают постоянный террор гражданского населения Украины. В частности, ночью оккупанты совершили массированную атаку на Харьков. К сожалению, есть жертвы и много пострадавших.

О ситуации на фронте, последствиях российских атак, главных новостях 1204 дня полномасштабный войны сообщает 24 Канал.

Смотрите также Массированный обстрел Харькова: что известно о погибших и раненых

05:19, 11 июня

Силы обороны имели успехи на 4 направлениях: обзор ISW

Институт изучения войны отметил, что украинские войска продвинулись вблизи Волчанска, Боровой, Лимана и Торецка.

Российские захватчики имели определенные успехи вблизи Купянска и Торецка.

04:57, 11 июня

В Тамбовской области БПЛА поразили пороховой завод

В России прогремели взрывы. Эпицентром атаки беспилотников стал город Котовск, в частности, расположенный там пороховой завод.

03:00, 11 июня

Норвегия передает Украине значительно больше истребителей F-16, чем заявляла официально

Норвегия фактически предоставила Украине больше истребителей F-16, чем сообщалось публично.

Наше государство фактически получило более чем вдвое больше истребителей, чем было объявлено официально.

Это следует из годового отчета о торговле обычными вооружениями.

02:09, 11 июня

Одесская область под атакой "Шахедов"

В Одесской области работает ПВО. Ранее Воздушные силы предупреждали о российских ударных беспилотниках.

01:29, 11 июня

Идентифицированы оккупанты, которые лечились в Беларуси и совершали преступления под Киевом

Часть российских военных, участвовавших в наступлении на Киев, получили ранения и были доставлены в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале – марте 2022 года.

Личности этих 898 бойцов установили журналисты "Радио Свобода". Они, возможно, имеют отношение к военным преступлениям, совершенных в Киевской области, в частности, в Буче.

00:38, 11 июня

Россияне ударили по жилым домам в Харькове: есть жертвы, много раненых

Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников. По двум районам города оккупанты нанесли 17 ударов.

В результате атаки России 2 человека погибли. Ранены 54 человека. Среди пострадавших – 8 детей.

9 пострадавших доставлены в больницы, среди них 2-летняя девочка и 15-летний парень.

Зафиксировали вражеские удары по нескольким частным домам в Основянском районе. Вспыхнул пожар.

Предварительно, попадание произошло в пятиэтажку в Слободском районе. Пожар с 3-го до последнего этажа.

Там было попадание вражеских БПЛА в троллейбусное депо.

В пятиэтажке горят более 15 квартир. По одному адресу есть попадания. Под завалами могут быть люди.