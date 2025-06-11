укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Масована атака на Харків, є жертви й багато поранених: хронологія 1204 дня війни
time for reading1 хв

Масована атака на Харків, є жертви й багато поранених: хронологія 1204 дня війни

Юлія Муріна
Хронологія 1204 дня війни
Хронологія 1204 дня війни / Колаж 24 Каналу

Росіяни продовжують постійний терор цивільного населення України. Зокрема, вночі окупанти здійснили масовану атаку на Харків. На жаль, є жертви й багато постраждалих.

Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак, головні новини 1204 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Масований обстріл Харкова: що відомо загиблих та поранених

05:19, 11 червня

Сили оборони мали успіхи на 4 напрямках: огляд ISW

Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська просунулися поблизу Вовчанська, Борової, Лимана й Торецька.

Російські загарбники мали певні успіхи поблизу Куп'янська й Торецька.

04:57, 11 червня

У Тамбовській області БпЛА вразили пороховий завод

У Росії прогриміли вибухи. Епіцентром атаки безпілотників стало місто Котовськ, зокрема, розташований там пороховий завод.

03:00, 11 червня

Норвегія передає Україні значно більше винищувачів F-16, ніж заявляла офіційно

Норвегія фактично надала Україні більше винищувачів F-16, ніж повідомлялося публічно.

Наша держава фактично отримала більш ніж вдвічі більше винищувачів, ніж було оголошено офіційно.

Це випливає з річного звіту про торгівлю звичайними озброєннями.

02:09, 11 червня

Одещина під атакою "Шахедів"

В Одеській області працює ППО. Раніше Повітряні сили попереджали про російські ударні безпілотники.

01:29, 11 червня

Ідентифіковано окупантів, які лікувалися в Білорусі та скоювали злочини під Києвом

Частина російських військових, які брали участь у наступі на Київ, отримали поранення та були доправлені до лікарень Гомеля й Хойників у Білорусі у лютому – березні 2022 року.

Особи цих 898 бійців встановили журналісти "Радіо Свобода". Вони, можливо, мають стосунок до воєнних злочинів, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі.

00:38, 11 червня

Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: є жертви, багато поранених

Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. По двох районах міста окупанти завдали 17 ударів.

Внаслідок атаки Росії 2 людей загинуло. Поранені 54 людини. Серед постраждалих – 8 дітей.

9 постраждалих доставлені до лікарень, серед них 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.

Зафіксували ворожі удари по кількох приватних будинках в Основ'янському районі. Спалахнула пожежа.

Попередньо, влучання сталося у пʼятиповерхівку у Слобідському районі. Пожежа з 3-го до останнього поверху.

Там було влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо.

У пʼятиповерхівці горять понад 15 квартир. За однією адресою є влучання. Під завалами можуть бути люди.