Масована атака на Харків, є жертви й багато поранених: хронологія 1204 дня війни

01:29, 11 червня

Частина російських військових, які брали участь у наступі на Київ, отримали поранення та були доправлені до лікарень Гомеля й Хойників у Білорусі у лютому – березні 2022 року.

Особи цих 898 бійців встановили журналісти "Радіо Свобода". Вони, можливо, мають стосунок до воєнних злочинів, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі.