Масована атака на Харків, є жертви й багато поранених: хронологія 1204 дня війни

Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак, головні новини 1204 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони мали успіхи на 4 напрямках: огляд ISW
Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська просунулися поблизу Вовчанська, Борової, Лимана й Торецька.
Російські загарбники мали певні успіхи поблизу Куп'янська й Торецька.
У Тамбовській області БпЛА вразили пороховий завод
У Росії прогриміли вибухи. Епіцентром атаки безпілотників стало місто Котовськ, зокрема, розташований там пороховий завод.
Норвегія передає Україні значно більше винищувачів F-16, ніж заявляла офіційно
Норвегія фактично надала Україні більше винищувачів F-16, ніж повідомлялося публічно.
Наша держава фактично отримала більш ніж вдвічі більше винищувачів, ніж було оголошено офіційно.
Це випливає з річного звіту про торгівлю звичайними озброєннями.
Одещина під атакою "Шахедів"
В Одеській області працює ППО. Раніше Повітряні сили попереджали про російські ударні безпілотники.
Ідентифіковано окупантів, які лікувалися в Білорусі та скоювали злочини під Києвом
Частина російських військових, які брали участь у наступі на Київ, отримали поранення та були доправлені до лікарень Гомеля й Хойників у Білорусі у лютому – березні 2022 року.
Особи цих 898 бійців встановили журналісти "Радіо Свобода". Вони, можливо, мають стосунок до воєнних злочинів, скоєних у Київській області, зокрема, у Бучі.
Росіяни вдарили по житлових будинках у Харкові: є жертви, багато поранених
Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. По двох районах міста окупанти завдали 17 ударів.
Внаслідок атаки Росії 2 людей загинуло. Поранені 54 людини. Серед постраждалих – 8 дітей.
9 постраждалих доставлені до лікарень, серед них 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець.
Зафіксували ворожі удари по кількох приватних будинках в Основ'янському районі. Спалахнула пожежа.
Попередньо, влучання сталося у пʼятиповерхівку у Слобідському районі. Пожежа з 3-го до останнього поверху.
Там було влучання ворожих БпЛА в тролейбусне депо.
У пʼятиповерхівці горять понад 15 квартир. За однією адресою є влучання. Під завалами можуть бути люди.