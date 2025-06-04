Россия не прекращает постоянный террор гражданского населения. В ночь на 4 июня агрессор ударил по Харькову "Шахедами" и ракетами. Серия взрывов прогремела и в Одессе. Также оккупанты не оставляют попыток захватить как можно больше наших территорий.