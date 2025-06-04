О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, а также ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.

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04:36, 4 июня

Россияне ударили по Харькову "Шахедами" и ракетами

Ночью враг применил 9 "Шахедов" и 2 ракеты. На 4 локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом.

В Новобаварском районе в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Повреждено одноэтажное промышленное здание. Пострадал 30-летний мужчина.

В результате прилета вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 квадратных метров.

Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 квадратных метров.

02:34, 4 июня

В Харькове многочисленные прилеты и пожары в промзоне

В Харькове прогремели мощные взрывы. Город под атакой российских БпЛА.

В результате многочисленных ударов дронов возникли масштабные пожары в промзонах, также пылает частный дом.

02:30, 4 июня

ВСУ контратаковали на Курщине, а россияне – на Донетчине: обзор ISW

Украинские защитники продвинулись в Курской области, на восток от Теткино.

Российские захватчики имели успех на Кураховском направлении.

01:42, 4 июня

Россия оккупировала Андреевку и Водолаги на Сумщине, – DeepState

По данным аналитиков, россияне оккупировали Андреевку и Водолаги, а также продвинулся возле Яблоновки и Дилиевки.

01:02, 4 июня

В Одессе прогремело много взрывов

В Одессе прогремела серия взрывов. Воздушные силы предупреждали о "Шахедах".