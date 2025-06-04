Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами" і ракетами
Уночі ворог застосував 9 "Шахедів" і 2 ракети. На 4 локаціях у промзоні виникли пожежі, також горів приватний будинок.
У Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік.
Внаслідок прильоту ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 метрів квадратних.
Також спалахнула будівля СТО на площі 200 метрів квадратних.
У Харкові численні прильоти й пожежі у промзоні
У Харкові прогриміли потужні вибухи. Місто під атакою російських БпЛА.
Внаслідок численних ударів дронів виникли масштабні пожежі у промзонах, також палає приватний будинок.
ЗСУ контратакували на Курщині, а росіяни – на Донеччині: огляд ISW
Українські захисники просунулися в Курській області, на схід від Тьоткіно.
Російські загарбники мали успіх на Курахівському напрямку.
Росія окупувала Андріївку та Водолаги на Сумщині, – DeepState
За даними аналітиків, росіяни окупували Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки.
В Одесі пролунало багато вибухів
В Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".