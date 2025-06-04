Росія не припиняє постійний терор цивільного населення. У ніч на 4 червня агресор вдарив по Харкову "Шахедами" і ракетами. Серія вибухів прогриміла й у Одесі. Також окупанти не полишають спроб захопити якомога більше наших територій.