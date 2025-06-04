Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

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04:36, 4 червня

Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами" і ракетами

Уночі ворог застосував 9 "Шахедів" і 2 ракети. На 4 локаціях у промзоні виникли пожежі, також горів приватний будинок.

У Новобаварському районі внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Пошкоджено одноповерхову промислову будівлю. Постраждав 30-річний чоловік.

Внаслідок прильоту ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 метрів квадратних.

Також спалахнула будівля СТО на площі 200 метрів квадратних.

02:34, 4 червня

У Харкові численні прильоти й пожежі у промзоні

У Харкові прогриміли потужні вибухи. Місто під атакою російських БпЛА.

Внаслідок численних ударів дронів виникли масштабні пожежі у промзонах, також палає приватний будинок.

02:30, 4 червня

ЗСУ контратакували на Курщині, а росіяни – на Донеччині: огляд ISW

Українські захисники просунулися в Курській області, на схід від Тьоткіно.

Російські загарбники мали успіх на Курахівському напрямку.

01:42, 4 червня

Росія окупувала Андріївку та Водолаги на Сумщині, – DeepState

За даними аналітиків, росіяни окупували Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки.

01:02, 4 червня

В Одесі пролунало багато вибухів

В Одесі прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про "Шахеди".