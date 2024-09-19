04:52, 19 сентября

Городской голова сообщил, что российские захватчики снова нанесли удары. На этот раз, предварительно, тремя КАБами.

Впоследствии Терехов уточнил, что один из прилетов между школой и детсадом в Индустральном районе.

Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города. Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается.

Третий КАБ упал в пригороде.