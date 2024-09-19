Про наслідки атак агресора, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й успіхи Сил оборони, головні новини за 19 вересня – пише 24 Канал.
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Росія вдарила по Запорізькому району: є жертва й поранені
Голова ОВА повідомив, що одна жінка загинула, дві – поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району.
Росіяни щонайменше 4 рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.
У Київській області знову вибухи
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Окупанти знову вдарили по Харкову КАБами
Міський голова повідомив, що російські загарбники знову завдали ударів. Цього разу, попередньо, трьома КАБами.
Згодом Терехов уточнив, що один з прильотів між школою й дитсадком в Індустраільному районі.
Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває.
Третій КАБ впав у передмісті.
У Харкові кілька разів за ніч лунали вибухи: є влучання
Речник обласної прокуратури розповів, що станом на 01:00 в Харкові виявлено 3 місця влучання. Усі в Шевченківському районі міста.
Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає,
– повідомив Дмитро Чубенко.
Додав, що, попередньо, для ураження росіяни використали балістичне озброєння.
Вибухи на Київщині
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.
Перед судом постануть агенти російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові
Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 4 учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові.
Ворожих агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали вибухівку у Київському гіпермаркеті. Через деякий час було затримано ще двох учасників ворожої групи, якими виявилися контрабандисти, що переправляли з Росії вибухівку.
На фронті загинув захисник Володимир Пуголовко
Захищаючи Україну загинув військовий з Львівщини Володимир Пуголовко, якому був лише 21 рік.