04:52, 19 вересня

Міський голова повідомив, що російські загарбники знову завдали ударів. Цього разу, попередньо, трьома КАБами.

Згодом Терехов уточнив, що один з прильотів між школою й дитсадком в Індустраільному районі.

Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває.

Третій КАБ впав у передмісті.