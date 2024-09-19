Про наслідки атак агресора, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й успіхи Сил оборони, головні новини за 19 вересня – пише 24 Канал.

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06:16, 19 вересня

Росія вдарила по Запорізькому району: є жертва й поранені

Голова ОВА повідомив, що одна жінка загинула, дві – поранені внаслідок атаки КАБами по території Запорізького району.

Росіяни щонайменше 4 рази ударили по Комишуваській та Новоолександрівській громадах. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні будинки та майно.

05:07, 19 вересня

У Київській області знову вибухи

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

04:52, 19 вересня

Окупанти знову вдарили по Харкову КАБами

Міський голова повідомив, що російські загарбники знову завдали ударів. Цього разу, попередньо, трьома КАБами.

Згодом Терехов уточнив, що один з прильотів між школою й дитсадком в Індустраільному районі.

Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста. Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває.

Третій КАБ впав у передмісті.

02:52, 19 вересня

У Харкові кілька разів за ніч лунали вибухи: є влучання

Речник обласної прокуратури розповів, що станом на 01:00 в Харкові виявлено 3 місця влучання. Усі в Шевченківському районі міста.

Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає,
– повідомив Дмитро Чубенко.

Додав, що, попередньо, для ураження росіяни використали балістичне озброєння.

02:20, 19 вересня

Вибухи на Київщині

В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працюють сили ППО.

02:12, 19 вересня

Перед судом постануть агенти російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 4 учасників агентурно-бойової групи російського ГРУ, які планували теракти у Києві та Львові.

Ворожих агентів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали вибухівку у Київському гіпермаркеті. Через деякий час було затримано ще двох учасників ворожої групи, якими виявилися контрабандисти, що переправляли з Росії вибухівку.

00:56, 19 вересня

На фронті загинув захисник Володимир Пуголовко

Захищаючи Україну загинув військовий з Львівщини Володимир Пуголовко, якому був лише 21 рік.