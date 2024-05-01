01:16, 1 мая

Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу баллистическими ракетами В результате обстрела погибли три человека, еще трое ранены. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что в результате обстрела пострадали жилые дома, – выбиты окна и двери.