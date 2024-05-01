Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони, нові воєнні злочини російських загарбників, головні новини 1 травня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Зверніть увагу На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", які летіли по Одесі
Росія під атакою дронів
У низці областей Росії вночі пролунали потужні вибухи. Зокрема, прилетіло по Рязанському НПЗ. Окупанти скаржаться на атаку дронів.
Питання щодо повернення чоловіків до України має вирішувати ЄС, – міністр оборони Польщі
Міністр оборони Польщі вказав, що рішення про повернення чоловіків до України має приймати ЄС.Також зазначив, що розмови між Києвом і Брюсселем щодо можливості повернення військовозобов'язаних тривають.
Росія атакувала Одесу балістикою: є жертви
Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу балістичними ракетами Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, ще троє поранені. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.
Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, – вибито вікна та двері.
Скільки ракет ATACMS США поставлять Україні
Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть.
Чи будуть затримувати порушників комендантської години на Великдень
Голова департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв зазначив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил і проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками.
У Росії проблеми через атаки на НПЗ, – Politico
Politico пише, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ спричини великий дефіцит. Так, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів. Порівняно з попередніми показниками лише за останній тиждень вони зросли майже на 10%.