00:03, 1 травня

Politico пише, що атаки українських дронів на ворожі НПЗ спричини великий дефіцит. Так, у Росії різко зросли ціни на дизельне пальне для споживачів. Порівняно з попередніми показниками лише за останній тиждень вони зросли майже на 10%.