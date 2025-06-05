О последствиях российских атак, новых военных преступлениях оккупантов, а также ситуацию на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
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Прилуки на Черниговщине были под массированной атакой БПЛА: есть жертвы
Этой ночью под массированным ударом российских беспилотников были Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.
Предварительно известно о 5 погибших. Среди них 2 женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Еще 6 человек ранены.
Оккупанты продвигаются на Сумщине: обзор ISW
Аналитики пишут, что российские захватчики продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 4 июня показывают вражеский триколор в центре поселка Водолаги, что к северу от Сум.
Также оккупанты имели определенные успехи на Торецком направлении.
Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении.
В Харькове возросло количество пострадавших
В результате российской атаки пострадали 17 человек. Среди них – беременная женщина, дети и 93-летняя пожилая женщина.
В результате ударов БПЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.
Украина может производить до 10 миллионов дронов в год без участия Китая, – Умеров
Благодаря целенаправленным инвестициям, Украина способна производить до 10 миллионов дронов в год. Производство уже не зависит от внешних поставщиков, в частности, Китая.
Дроны, вероятно, атакуют аэродром Миллерово
В России жалуются на атаку дронов. Пишут, что под угрозой авиабаза Миллерово.
В Харькове, предварительно, 6 прилетов БПЛА
По предварительной информации, было 6 попаданий вражеских беспилотников по Харькову. Один из них не разорвался.
Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме – удар по второму этажу.
От обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Полностью сгорели 4 авто во дворах. Количество пострадавших возросло до 13.
В Харькове есть пострадавшие в результате атаки России
3 пострадавших в результате удара беспилотниками по Харькову. Среди них – девочка 13 лет и мужчина, которому почти 80.
Россия ударила ракетой и беспилотниками по Харькову
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе.
Также попадание БПЛА по жилым многоэтажкам Слободского района. Есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов.
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
Оккупанты жалуются на атаку дронов на Запорожье и Херсонщине
На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской области прогремели взрывы. Российские захватчики жалуются на атаку дронов.