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05:53, 5 июня Прилуки на Черниговщине были под массированной атакой БПЛА: есть жертвы Этой ночью под массированным ударом российских беспилотников были Прилуки. Из-за взрывов пострадали дома в жилой застройке.



Предварительно известно о 5 погибших. Среди них 2 женщины и годовалый ребенок, которых нашли под завалами. Еще 6 человек ранены.

05:44, 5 июня Оккупанты продвигаются на Сумщине: обзор ISW Аналитики пишут, что российские захватчики продвинулись в Сумской области. Геолокационные видеозаписи от 4 июня показывают вражеский триколор в центре поселка Водолаги, что к северу от Сум. Также оккупанты имели определенные успехи на Торецком направлении. Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении.

04:20, 5 июня В Харькове возросло количество пострадавших В результате российской атаки пострадали 17 человек. Среди них – беременная женщина, дети и 93-летняя пожилая женщина. В результате ударов БПЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры.

03:01, 5 июня Украина может производить до 10 миллионов дронов в год без участия Китая, – Умеров Благодаря целенаправленным инвестициям, Украина способна производить до 10 миллионов дронов в год. Производство уже не зависит от внешних поставщиков, в частности, Китая.

02:22, 5 июня Дроны, вероятно, атакуют аэродром Миллерово В России жалуются на атаку дронов. Пишут, что под угрозой авиабаза Миллерово.

01:58, 5 июня В Харькове, предварительно, 6 прилетов БПЛА По предварительной информации, было 6 попаданий вражеских беспилотников по Харькову. Один из них не разорвался. Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме – удар по второму этажу. От обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Полностью сгорели 4 авто во дворах. Количество пострадавших возросло до 13.

01:38, 5 июня В Харькове есть пострадавшие в результате атаки России 3 пострадавших в результате удара беспилотниками по Харькову. Среди них – девочка 13 лет и мужчина, которому почти 80.

01:04, 5 июня Россия ударила ракетой и беспилотниками по Харькову Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Зафиксировано прилеты по району плотной жилой застройки в Слободском районе. Также попадание БПЛА по жилым многоэтажкам Слободского района. Есть раненые. Горят квартиры и машины вблизи домов.

01:01, 5 июня В Сумах прогремели взрывы В Сумах прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.