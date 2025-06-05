Про наслідки російських атак, нові воєнні злочини окупантів, а також ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: 5 загиблих знайшли під завалами
Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: є жертви
Цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників були Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.
Попередньо відомо про 5 загиблих. Серед них з 2 жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Ще 6 людей поранені.
Окупанти просуваються на Сумщині: огляд ISW
Аналітики пишуть, що осійські загарбники просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують ворожий триколор у центрі селища Водолаги, що на північ від Сум.
Також окупанти мали певні успіхи на Торецькому напрямку.
Українські захисники просунулися на Покровському напрямку.
У Харкові зросла кількість постраждалих
Внаслідок російської атаки постраждали 17 людей. Серед них – вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.
Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.
Україна може виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік без участі Китаю, – Умєров
Завдяки цілеспрямованим інвестиціям, Україна спроможна виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Виробництво вже не залежить від зовнішніх постачальників, зокрема, Китаю.
Дрони, ймовірно, атакують аеродром Міллерово
У Росії скаржаться на атаку дронів. Пишуть, що під загрозою авіабаза Міллерово.
У Харкові, попередньо, 6 прильотів БпЛА
За попередньою інформацією, було 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався.
Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку – удар по другому поверху.
Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих зросла до 13.
У Харкові є постраждалі внаслідок атаки Росії
3 постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Харкову. Серед них – дівчинка 13 років і чоловік, якому майже 80.
Росія вдарила ракетою й безпілотниками по Харкову
Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.
Також влучання БпЛА по житлових багатоповерхівках Слобідського району. Є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків.
У Сумах пролунали вибухи
У Сумах прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
Окупанти скаржаться на атаку дронів на Запоріжжі й Херсонщині
На окупованих територіях Херсонської й Запорізької області прогриміли вибухи. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.