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Дивіться також Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: 5 загиблих знайшли під завалами

05:53, 5 червня

Прилуки на Чернігівщині були під масованою атакою БпЛА: є жертви

Цієї ночі під масованим ударом російських безпілотників були Прилуки. Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.

Попередньо відомо про 5 загиблих. Серед них з 2 жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Ще 6 людей поранені.

05:44, 5 червня

Окупанти просуваються на Сумщині: огляд ISW

Аналітики пишуть, що осійські загарбники просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи від 4 червня показують ворожий триколор у центрі селища Водолаги, що на північ від Сум.

Також окупанти мали певні успіхи на Торецькому напрямку.

Українські захисники просунулися на Покровському напрямку.

04:20, 5 червня

У Харкові зросла кількість постраждалих

Внаслідок російської атаки постраждали 17 людей. Серед них – вагітна жінка, діти та 93-річна літня жінка.

Внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.

03:01, 5 червня

Україна може виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік без участі Китаю, – Умєров

Завдяки цілеспрямованим інвестиціям, Україна спроможна виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Виробництво вже не залежить від зовнішніх постачальників, зокрема, Китаю.

02:22, 5 червня

Дрони, ймовірно, атакують аеродром Міллерово

У Росії скаржаться на атаку дронів. Пишуть, що під загрозою авіабаза Міллерово.

01:58, 5 червня

У Харкові, попередньо, 6 прильотів БпЛА

За попередньою інформацією, було 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався.

Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку – удар по другому поверху.

Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих зросла до 13.

01:38, 5 червня

У Харкові є постраждалі внаслідок атаки Росії

3 постраждалих внаслідок удару безпілотниками по Харкову. Серед них – дівчинка 13 років і чоловік, якому майже 80.

01:04, 5 червня

Росія вдарила ракетою й безпілотниками по Харкову

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Зафіксовано прильоти по району щільної житлової забудови у Слобідському району.

Також влучання БпЛА по житлових багатоповерхівках Слобідського району. Є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків.

01:01, 5 червня

У Сумах пролунали вибухи

У Сумах прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

00:14, 5 червня

Окупанти скаржаться на атаку дронів на Запоріжжі й Херсонщині

На окупованих територіях Херсонської й Запорізької області прогриміли вибухи. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.