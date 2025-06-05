01:58, 5 червня

За попередньою інформацією, було 6 влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався.

Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку – удар по другому поверху.

Від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Повністю згоріли 4 авто у дворах. Кількість постраждалих зросла до 13.