00:31, 10 ноября

По словам польского премьера, вероятно, план по урегулированию войны в Украине находится еще на стадии разработки. В то же время Туск предположил, ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.

Также спрогнозировал, администрация Трампа будет принимать решения, которые будут знаменовать уменьшение участия США в украинских делах.