О главных новостях 10 ноября, ситуацию на фронте, новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, успехах Сил обороны – сообщает 24 Канал.
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Еще 1350 ликвидированных захватчиков
Силы обороны ликвидировали еще 1350 оккупантов и уничтожили 237 единиц техники. Россия уже потеряла в полномасштабной войне более 708 тысяч бойцов.
Потери врага на 10 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев
Этой ночью тревогу в столице объявляли дважды. В общем длилась почти 5 часов. В КГВА сообщили, что Силы обороны обезвредили около полутора десятка вражеских БПЛА, которые угрожали Киеву. В столице без разрушений и пострадавших.
В оккупированном в Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО
Ночью в оккупированном Мариуполе прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Советник городского головы сообщил об атаке на место базирования вражеских расчетов ПВО. Зафиксирован пожар в районе аэропорта.
В Хмельницкой области взрывы: работает ПВО
Мониторинговые сообщества пишут, что в Хмельницкой области работает ПВО. Воздушные силы предупреждали об ударных дронах.
Россия не сможет бесконечно нести такие большие потери ради ограниченных успехов, – ISW
В ISW отмечают, что армия Путина не сможет бесконечно зазвать таких больших потерь в войне против Украины.
Аналитики убеждены, даже принудительная мобилизация резервистов не решит проблемы, с которой сталкивается диктатор, – найти достаточное количество людей для работы в российских отраслях промышленности и одновременно "кормить" фронт.
В Брянске в результате атаки дронов вспыхнул пожар в воинской части
Оккупанты жалуются на атаку дронов. В Брянске полыхает военная часть.
ВСУ восстановили некоторые позиции, россияне продвинулись на 3 направлениях: обзор фронта ISW
Аналитики отмечают, что Силы обороны восстановили позиции вблизи Северска и Покровска. Между тем оккупанты продвинулись вблизи Кременной и Курахово.
Бои продолжались в разных регионах, в частности, в Курской области, на севере от Харькова и в Запорожской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Оккупанты продвинулись на Донетчине, – DeepState
Аналитики DeepState сообщили, что враг продвинулся в Курахово, Григорьевке, возле Максимильяновки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки.
Боррель ответил, отправит ли ЕС в Украину инструкторов на фоне вступления в войну КНДР
Союзники не имеют общей позиции по отправке инструкторов в Украину. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Киеве. Впрочем, не исключил, что рано или поздно ЕС таки отправит своих инструкторов.
Массированная атака на Одессу: повреждены жилые дома
Председатель ОВА констатировал, российские террористы снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
В результате атаки ударными БПЛА в Одессе повреждены жилые дома, магазины, гаражи, машины. На некоторых локациях вспыхнули пожары.
Предварительно, пострадал один человек, написал Олег Кипер.
Россия наступает на Купянск: в городе закрылись банкоматы и последнее отделение Укрпочты
В Купянской громаде из-за российских обстрелов закрылись последнее отделение "Укрпочты" и банкоматы.
Агрессор блокирует поставки гуманитарной помощи. 1100 жителей на левобережье остаются без основных коммунальных услуг. Глава МВА призывает эвакуироваться.
Вскоре можно ожидать дату прекращения огня, – Туск о "мирном плане" Трампа
По словам польского премьера, вероятно, план по урегулированию войны в Украине находится еще на стадии разработки. В то же время Туск предположил, ближайшее время можно ожидать декларации, в частности, о дате прекращения огня, на какой границе оно будет действовать, и гарантий безопасности для Украины.
Также спрогнозировал, администрация Трампа будет принимать решения, которые будут знаменовать уменьшение участия США в украинских делах.