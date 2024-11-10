05:25, 10 листопада

Аналітики зазначають, що Сили оборони відновили позиції поблизу Сіверська й Покровська. Тим часом окупанти просунулися поблизу Кремінної та Курахового.

Бої тривали в різних регіонах, зокрема, в Курській області, на півночі від Харкова та в Запорізькій області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.