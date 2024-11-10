Про головні новини 10 листопада, ситуацію на фронті, нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, успіхи Сил оборони – повідомляє 24 Канал.
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Ще 1350 ліквідованих загарбників
Сили оборони ліквідували ще 1350 окупантів та знищили 237 одиниць техніки. Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 708 тисяч бійців.
Втрати ворога на 10 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які наслідки атаки "Шахедами" на Київ
Цієї ночі тривогу у столиці оголошували двічі. Загалом тривала майже 5 годин. У КМВА повідомили, що Сили оборони знешкодили біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань і постраждалих.
В окупованому у Маріуполі атакували місце базування розрахунків ППО
Вночі в окупованому Маріуполі прогриміли щонайменше 4 вибухи. Радник міського голови повідомив про атаку на місце базування ворожих розрахунків ППО. Зафіксовано пожежу в районі аеропорту.
На Хмельниччині вибухи: працює ППО
Моніторингові спільноти пишуть, що в Хмельницькій області працює ППО. Повітряні сили попереджали про ударні дрони.
Росія не зможе нескінченно зазнавати таких великих втрат заради обмежених успіхів, – ISW
В ISW наголошують, що армія Путіна не зможе нескінченно зазвати таких великих втрат у війні проти України.
Аналітики переконані, навіть примусова мобілізація резервістів не розв'яже проблеми, з якою стикається диктатор, – знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості та водночас "годувати" фронт.
У Брянську внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа у військовій частині
Окупанти скаржаться на атаку дронів. У Брянську палахнула військова частина.
ЗСУ відновили деякі позиції, росіяни просунулися на 3 напрямках: огляд фронту ISW
Аналітики зазначають, що Сили оборони відновили позиції поблизу Сіверська й Покровська. Тим часом окупанти просунулися поблизу Кремінної та Курахового.
Бої тривали в різних регіонах, зокрема, в Курській області, на півночі від Харкова та в Запорізькій області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.
Окупанти просунулися на Донеччині, – DeepState
Аналітики DeepState повідомили, що ворог просунувся в Кураховому, Григорівці, біля Максимільянівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.
Боррель відповів, чи відправить ЄС в Україну інструкторів на тлі вступу у війну КНДР
Союзники не мають спільної позиції щодо відправки інструкторів до України. Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції в Києві. Втім, не виключив, що рано чи пізно ЄС таки відправить своїх інструкторів.
Масована атака на Одесу: пошкоджені житлові будинки
Голова ОВА констатував, російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Внаслідок атаки ударними БпЛА в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях спалахнули пожежі.
Попередньо, постраждала одна людина, написав Олег Кіпер.
Росія наступає на Куп'янськ: у місті зачинилися банкомати та останнє відділення Укрпошти
У Куп'янській громаді через російські обстріли закрилися останнє відділення "Укрпошти" та банкомати.
Агресор блокує постачання гуманітарної допомоги. 1100 жителів на лівобережжі залишаються без основних комунальних послуг. Очільник МВА закликає евакуюватися.
Незабаром можна очікувати на дату припинення вогню, – Туск про "мирний план" Трампа
За словами польського прем'єра, ймовірно, план щодо врегулювання війни в Україні перебуває ще на стадії розробки. Водночас Туск припустив, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема, щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.
Також спрогнозував, адміністрація Трампа ухвалюватиме рішення, які знаменуватимуть зменшення участі США в українських справах.