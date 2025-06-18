О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 18 июня сообщает 24 Канал.

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03:15, 18 июня

Враг продвинулся на 4 направлениях: обзор ISW

Аналитики Института изучения войны пишут, что российские захватчики продвинулись на Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

02:49, 18 июня

Оккупанты продвинулись на Сумщине и Донетчине, – DeepState

По данным аналитиков, враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари.

01:44, 18 июня

Россия атаковала Запорожье "Шахедами": вспыхнули пожары

По меньшей мере 9 вражеских беспилотников атаковали Запорожье.

Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.

00:31, 18 июня

Взрывы в Днепре

В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.