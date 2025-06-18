Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1211 сутки. Россия не прекращает постоянный террор мирных жителей. Так, ночью оккупанты в очередной раз атаковали "Шахедами". Также агрессор не оставляет попыток захватить как можно больше наших территорий.