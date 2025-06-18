О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене 18 июня сообщает 24 Канал.
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Враг продвинулся на 4 направлениях: обзор ISW
Аналитики Института изучения войны пишут, что российские захватчики продвинулись на Северском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Оккупанты продвинулись на Сумщине и Донетчине, – DeepState
По данным аналитиков, враг продвинулся возле Юнаковки, Мирного и Зари.
Россия атаковала Запорожье "Шахедами": вспыхнули пожары
По меньшей мере 9 вражеских беспилотников атаковали Запорожье.
Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и складских помещениях.
Взрывы в Днепре
В Днепропетровской области прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.