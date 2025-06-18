Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені 18 червня повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Удари по 27 локаціях, вщент зруйновано під'їзд: все про масовану атаку на Київ 17 червня

03:15, 18 червня

Ворог просунувся на 4 напрямках: огляд ISW

Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що російські загарбники просунулися на Сіверському, Торецькому, Покровському й Новопавлівському напрямках.

02:49, 18 червня

Окупанти просунулися на Сумщині й Донеччині, – DeepState

За даними аналітиків, ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі.

01:44, 18 червня

Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами": спалахнули пожежі

Щонайменше 9 ворожих безпілотників атакували Запоріжжя.

Виникли загоряння на території промислового підприємства та складських приміщеннях.

00:31, 18 червня

Вибухи у Дніпрі

У Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.