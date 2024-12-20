06:30, 20 декабря

В КГВА сообщили, что все российские ударные БПЛА, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы.

Вследствие вражеской атаки, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. Информация о критических разрушениях, пожара или пострадавших не поступала.