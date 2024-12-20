О новых военных преступлениях россиян, последствиях вражеских атак, ситуации на поле боя, успехах украинских защитников, главном за 20 декабря, – сообщает 24 Канал.
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В Киеве зафиксировали падение обломков вражеских дронов
В КГВА сообщили, что все российские ударные БПЛА, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы.
Вследствие вражеской атаки, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. Информация о критических разрушениях, пожара или пострадавших не поступала.
Херсон под массированным обстрелом россиян
Оккупанты массированно обстреливают Херсон. В результате российской атаки есть пострадавшие гражданские и много попаданий в многоквартирные жилые дома.
В тяжелом состоянии в больницу доставили 76-летнего херсонца. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.
Еще один мужчина 63 лет госпитализирован с контузией, минно-взрывной и закрытой черепно-мозговой травмами. Сейчас врачи проводят дообследование.
В Ростове участник "СВО" зарезал свою 14-летнюю дочь, порезал жену и сына, а затем убил себя
Российский захватчик убил 14-летнюю дочь, ранил жену и сына, а дальше покончил жизнь самоубийством. Это произошло после конфликта на фоне употребления алкоголя, когда семья оккупанта приехала из Якутии для встречи.
Константинопольское оккупировано: в DeepState обновили карту боевых действий
Аналитики пишут, что агрессор оккупировал Константинопольское. Кроме того, продвинулся возле Кругленького, Зори, Зеленовки и в Новооленовке.
В Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Россия осуществила самую масштабную кибератаку на государственные реестры Украины
Вице-премьер сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста.
Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства,
– отметила Ольга Стефанишина.
Добавила, время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель.
Шольц и Трамп согласились, что война против Украины "длится слишком долго"
Канцлер Германии поговорил с новоизбранным президентом США. Разговор был посвящен вызовам политике безопасности в Европе.
Собеседники согласились, что война России против Украины продолжается слишком долго и что важно как можно быстрее встать на путь к честному, справедливому и устойчивому миру,
– говорится в сообщении.