06:30, 20 грудня

У КМВА повідомили, що всі російські ударні БпЛА, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до міста та на території столиці.

Внаслідок ворожої атаки, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови. Інформація щодо критичних руйнувань, пожежі чи постраждалих не надходила.