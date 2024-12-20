Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на полі бою, успіхи українських захисників, головне за 20 грудня, – повідомляє 24 Канал.
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У Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів
У КМВА повідомили, що всі російські ударні БпЛА, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до міста та на території столиці.
Внаслідок ворожої атаки, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови. Інформація щодо критичних руйнувань, пожежі чи постраждалих не надходила.
Херсон під масованим обстрілом росіян
Окупанти масовано обстрілюють Херсон. Внаслідок російської атаки є постраждалі цивільні й багато влучань у багатоквартирні житлові будинки.
У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного херсонця. Зазнав мінно-вибухової травми й уламкового поранення грудної клітини.
Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі проводять дообстеження.
У Ростові учасник "СВО" зарізав свою 14-річну дочку, порізав дружину й сина, а потім вбив себе
Російський загарбник вбив 14-річну дочку, поранив дружину та сина, а далі покінчив життя самогубством. Це сталося після конфлікту на тлі вживання алкоголю, коли родина окупанта приїхала з Якутії для зустрічі.
Константинопольське окуповане: у DeepState оновили мапу бойових дій
Аналітики пишуть, що агресор окупував Костянтинопольське. Окрім того, просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки й у Новооленівці.
У Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України
Віцепрем'єрка повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту.
Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави,
– зазначила Ольга Стефанішина.
Додала, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.
Шольц і Трамп погодилися, що війна проти України "триває занадто довго"
Канцлер Німеччини поговорив з новообраним президентом США. Розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі.
Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру,
– йдеться у повідомленні.