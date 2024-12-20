Про нові воєнні злочини росіян, наслідки ворожих атак, ситуацію на полі бою, успіхи українських захисників, головне за 20 грудня, – повідомляє 24 Канал.

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06:30, 20 грудня

У Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів

У КМВА повідомили, що всі російські ударні БпЛА, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені на підступах до міста та на території столиці.

Внаслідок ворожої атаки, попередньо, зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови. Інформація щодо критичних руйнувань, пожежі чи постраждалих не надходила.

06:13, 20 грудня

Херсон під масованим обстрілом росіян

Окупанти масовано обстрілюють Херсон. Внаслідок російської атаки є постраждалі цивільні й багато влучань у багатоквартирні житлові будинки.

У тяжкому стані до лікарні доставили 76-річного херсонця. Зазнав мінно-вибухової травми й уламкового поранення грудної клітини.

Ще один чоловік 63 років ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами. Наразі лікарі проводять дообстеження.

02:54, 20 грудня

У Ростові учасник "СВО" зарізав свою 14-річну дочку, порізав дружину й сина, а потім вбив себе

Російський загарбник вбив 14-річну дочку, поранив дружину та сина, а далі покінчив життя самогубством. Це сталося після конфлікту на тлі вживання алкоголю, коли родина окупанта приїхала з Якутії для зустрічі.

02:22, 20 грудня

Константинопольське окуповане: у DeepState оновили мапу бойових дій

Аналітики пишуть, що агресор окупував Костянтинопольське. Окрім того, просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки й у Новооленівці.

01:10, 20 грудня

У Сумах прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

01:08, 20 грудня

Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України

Віцепрем'єрка повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мін'юсту.

Уже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави,
– зазначила Ольга Стефанішина.

Додала, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

00:33, 20 грудня

Шольц і Трамп погодилися, що війна проти України "триває занадто довго"

Канцлер Німеччини поговорив з новообраним президентом США. Розмова була присвячена викликам безпековій політиці в Європі.

Співрозмовники погодилися, що війна Росії проти України триває занадто довго і що важливо якнайшвидше стати на шлях до чесного, справедливого та сталого миру,
– йдеться у повідомленні.