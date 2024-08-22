00:47, 22 августа

Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой.

Кроме того, нанесло удары по аэропорту Остафьево в Москве. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции.