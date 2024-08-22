Какая ситуация на поле боя сегодня, об успехах украинских воинов, военных преступлениях российских захватчиков и главных новостях 22 августа – пишет 24 Канал.
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Пожар на аэродроме "Мариновка": дроны атаковали Волгоградскую область
Оккупанты жалуются, что Волгоградскую область ночью "атаковали дроны". В городе Калач-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка".
Движение "Шахедов"
Группа БПЛА на юге Сумщины, БпЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину и на юге Черкащины курсом на Кировоградскую область.
Тревога на Киевщине
Воздушные силы фиксируют группу БпЛА на юге Сумщины, также из Черкасской области летят на Киевщину, и еще на юге Черниговской области – курсом на запад.
Атака "Шахедами" продолжается
ПС фиксируют группу дронов на юге Сумщины, движение в западном направлении, и с Полтавщины на Черкасщину. Тревога добавилась в этой области.
Буданов подтвердил уничтожение МиГ-31К и двух Ил-76 на "Саваслейке"
Начальник ГУР подтвердил уничтожение 3 самолетов на аэродроме "Саваслейка". Враг потерял МиГ-31 и 2 Ил-76.
Буданов сказал, куда именно целились дроны, атакуя Подмосковье
Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой.
Кроме того, нанесло удары по аэропорту Остафьево в Москве. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции.
Россия запустила "Шахеды"
Воздушные силы официально предупредили об угрозе БПЛА для Сум.
В США назвали визит Моди в Украину важным
В США прокомментировали визит в Украину премьер-министра Индии. Заявили, что он очень важен, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.