Какая ситуация на поле боя сегодня, об успехах украинских воинов, военных преступлениях российских захватчиков и главных новостях 22 августа – пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия перебрасывает силы и готовит ответ: все, что известно об операции в Курской области

06:18, 22 августа

Пожар на аэродроме "Мариновка": дроны атаковали Волгоградскую область

Оккупанты жалуются, что Волгоградскую область ночью "атаковали дроны". В городе Калач-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. Вспыхнул пожар на аэродроме "Мариновка".

05:47, 22 августа

Движение "Шахедов"

Группа БПЛА на юге Сумщины, БпЛА на востоке Киевщины курсом на Черкасщину и на юге Черкащины курсом на Кировоградскую область.

05:02, 22 августа

Тревога на Киевщине

Воздушные силы фиксируют группу БпЛА на юге Сумщины, также из Черкасской области летят на Киевщину, и еще на юге Черниговской области – курсом на запад.

04:35, 22 августа

Атака "Шахедами" продолжается

ПС фиксируют группу дронов на юге Сумщины, движение в западном направлении, и с Полтавщины на Черкасщину. Тревога добавилась в этой области.

01:31, 22 августа

Буданов подтвердил уничтожение МиГ-31К и двух Ил-76 на "Саваслейке"

Начальник ГУР подтвердил уничтожение 3 самолетов на аэродроме "Саваслейка". Враг потерял МиГ-31 и 2 Ил-76.

00:47, 22 августа

Буданов сказал, куда именно целились дроны, атакуя Подмосковье

Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой.

Кроме того, нанесло удары по аэропорту Остафьево в Москве. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции.

00:40, 22 августа

Россия запустила "Шахеды"

Воздушные силы официально предупредили об угрозе БПЛА для Сум.

00:06, 22 августа

В США назвали визит Моди в Украину важным

В США прокомментировали визит в Украину премьер-министра Индии. Заявили, что он очень важен, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок.