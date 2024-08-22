Яка ситуація на полі бою сьогодні, про успіхи українських воїнів, воєнні злочини російських загарбників і головні новини 22 серпня – пише 24 Канал.
Дивіться також Росія перекидає сили та готує відповідь: усе, що відомо про операцію у Курській області
Пожежа на аеродромі "Маринівка": дрони атакували Волгоградську область
Окупанти скаржаться, що Волгоградську область вночі "атакували дрони". У місті Калач-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Спалахнула пожежа на аеродромі "Маринівка".
Рух "Шахедів"
Група БПЛА на півдні Сумщини, БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину і на півдні Черкащини курсом на Кіровоградську область.
Тривога на Київщині
Повітряні сили фіксують групу БпЛА на півдні Сумщини, також із Черкащини летять на Київщину, і ще на півдні Чернігівської області – курсом на захід.
Атака "Шахедами" триває
ПС фіксують групу дронів на півдні Сумщини, рух у західному напрямку, та з Полтавщини на Черкащину. Тривога додалася у цій області.
Буданов підтвердив знищення МіГ-31К і двох Іл-76 на "Саваслейці"
Начальник ГУР підтвердив знищення 3 літаків на аеродромі "Саваслейка". Ворог втратив МіГ-31 і 2 Іл-76.
Буданов сказав, куди саме цілилися дрони, атакуючи Підмосков'я
Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою.
Крім того, завдало ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції.
Росія запустила "Шахеди"
Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.
У США назвали візит Моді в Україну важливим
У США прокоментували візит в Україну прем'єр-міністра Індії. Заявили, що він дуже важливий, особливо у час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.