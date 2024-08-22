00:47, 22 серпня

Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою.

Крім того, завдало ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції.