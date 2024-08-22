Яка ситуація на полі бою сьогодні, про успіхи українських воїнів, воєнні злочини російських загарбників і головні новини 22 серпня – пише 24 Канал.

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06:18, 22 серпня

Пожежа на аеродромі "Маринівка": дрони атакували Волгоградську область

Окупанти скаржаться, що Волгоградську область вночі "атакували дрони". У місті Калач-на-Дону прогриміла серія потужних вибухів. Спалахнула пожежа на аеродромі "Маринівка".

05:47, 22 серпня

Рух "Шахедів"

Група БПЛА на півдні Сумщини, БпЛА на сході Київщини курсом на Черкащину і на півдні Черкащини курсом на Кіровоградську область.

05:02, 22 серпня

Тривога на Київщині

Повітряні сили фіксують групу БпЛА на півдні Сумщини, також із Черкащини летять на Київщину, і ще на півдні Чернігівської області – курсом на захід.

04:35, 22 серпня

Атака "Шахедами" триває

ПС фіксують групу дронів на півдні Сумщини, рух у західному напрямку, та з Полтавщини на Черкащину. Тривога додалася у цій області.

01:31, 22 серпня

Буданов підтвердив знищення МіГ-31К і двох Іл-76 на "Саваслейці"

Начальник ГУР підтвердив знищення 3 літаків на аеродромі "Саваслейка". Ворог втратив МіГ-31 і 2 Іл-76.

00:47, 22 серпня

Буданов сказав, куди саме цілилися дрони, атакуючи Підмосков'я

Кирило Буданов повідомив, що у ніч проти 21 серпня ГУР атакувало безпілотниками центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою.

Крім того, завдало ударів по аеропорту Остаф'єво в Москві. Наразі розвідка ще з'ясовує результати операції.

00:40, 22 серпня

Росія запустила "Шахеди"

Повітряні сили офіційно попередили про загрозу БпЛА для Сум.

00:06, 22 серпня

У США назвали візит Моді в Україну важливим

У США прокоментували візит в Україну прем'єр-міністра Індії. Заявили, що він дуже важливий, особливо у час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.