О последствиях вражеских атак, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, главном за 25 июня сообщает 24 Канал.

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05:02, 25 июня Россияне запустили КАБ по Купянску: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие Ночью враг также нанес удар по городу Купянск на Харьковщине. В результате попадания КАБ в землю, поврежден жилой девятиэтажный дом. Пострадали 5 гражданских.

04:30, 25 июня Силы обороны провели удачный рейд под Херсоном, оккупанты продвинулись на Сумщине: обзор ISW Украинские войска продвинулись во время вероятного рейда на Херсонском направлении. Также наши защитники имели успехи на Торецком направлении. По данным аналитиков, российские захватчики продвинулись на севере Сумской области и возле городов Часов Яр, Покровск и Новопавловка.

03:53, 25 июня Взрывы в Запорожье: есть повреждения и раненые Россияне нанесли по Запорожью 4 удара. Ранены 2 человека. Враг атаковал город после полуночи. Поцелил по частному сектору. Повреждены дома, хозяйственные постройки и машины. Получили ранения двое мужчин 31 и 35 лет. Один из пострадавших госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

03:01, 25 июня Зеленский встретился с Макроном в Гааге Президент Украины встретился с Эммануэлем Макроном в Гааге. Они обсудили в частности возможность передачи нашему государству дополнительных истребителей Mirage.

01:56, 25 июня Россияне ударили по Харькову "Геранями": есть попадание в гражданское предприятие Под ударом вражеских дронов оказалось гражданское предприятие в Киевском районе. Также поврежден незаселенный жилой дом, там вспыхнул пожар. Всего по предприятию прилетело 4 БПЛА "Герань-2". Известно о 1 пострадавшем, он госпитализирован. Также попадания и по Шевченковскому району Харькова. Там загорелось трехэтажное здание. Как сообщил Игорь Терехов, Харьков атаковали 7 БПЛА типа "Шахед" ("Герань"). Все были нацелены на Киевский район.

01:23, 25 июня Дроны массированно атаковали Вилково в Одесской области В городе Вилково прогремели взрывы. Сообщают о работе ПВО. Мониторинговые каналы писали о более десятке БПЛА в направлении города.