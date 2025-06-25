04:30, 25 червня

Українські війська просунулися під час ймовірного рейду на Херсонському напрямку. Також наші захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.

За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на півночі Сумської області й біля міст Часів Яр, Покровськ і Новопавлівка.