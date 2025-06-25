Про наслідки ворожих атак, ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, головне за 25 червня повідомляє 24 Канал.

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05:02, 25 червня

Росіяни запустили КАБ по Куп'янську: пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

Уночі ворог також завдав удару по місту Куп'янськ на Харківщині.

Внаслідок влучання КАБ у землю, пошкоджено житловий дев'ятиповерховий будинок. Постраждали 5 цивільних.

04:30, 25 червня

Сили оборони провели вдалий рейд під Херсоном, окупанти просунулися на Сумщині: огляд ISW

Українські війська просунулися під час ймовірного рейду на Херсонському напрямку. Також наші захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.

За даними аналітиків, російські загарбники просунулися на півночі Сумської області й біля міст Часів Яр, Покровськ і Новопавлівка.

03:53, 25 червня

Вибухи у Запоріжжі: є пошкодження й поранені

Росіяни завдали по Запоріжжю 4 ударів. Поранені 2 людей.

Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди й автівки.

Зазнали поранень двоє чоловіків 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

03:01, 25 червня

Зеленський зустрівся з Макроном у Гаазі

Президент України зустрівся з Еммануелем Макроном у Гаазі.

Вони обговорили зокрема можливість передачі нашій державі додаткових винищувачів Mirage.

01:56, 25 червня

Росіяни вдарили по Харкову "Геранями": є влучання в цивільне підприємство

Під ударом ворожих дронів опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Також ушкоджено незаселений житловий будинок, там спалахнула пожежа. Загалом по підприємству прилетіло 4 БпЛА "Герань-2".

Наразі відомо про 1 постраждалого, його госпіталізовано.

Також влучання й по Шевченківському району Харкова. Там загорілася триповерхова будівля.

Як повідомив Ігор Терехов, Харків атакували 7 БпЛА типу "Шахед" ("Герань"). Усі були націлені на Київський район.

01:23, 25 червня

Дрони масовано атакували Вилкове на Одещині

У місті Вилкове пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

Моніторингові канали писали про понад десяток БпЛА в напрямку міста.

00:21, 25 червня

У Росії й окупованому Криму прогриміли вибухи

Росіяни скаржаться на вибухи в Таганрозі й Ростові. Також гучно в окупованому Криму.

У Таганрозі, ймовірно атакований завод дронів "Атлант АЕРО".