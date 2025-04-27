02:31, 27 апреля

По данным Института изучения войны, российские захватчики имели частичный успех в Белгородской области, на Новопавловском, Кураховском направлениях и в направлении Великой Новоселки.

ВСУ достигли успеха на Покровском направлении, продвинувшись на север от Николаевки.