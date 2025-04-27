О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 1159 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Украину атакуют вражеские "Шахеды": где сейчас звучит тревога

03:15, 27 апреля

В Одессе прогремели взрывы

В Одесской области прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

02:50, 27 апреля

В Украину вернули еще 12 детей из оккупации

Из российской оккупации удалось вернуть еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.

02:31, 27 апреля

Оккупанты имели успех на 4 направлениях: обзор фронта от ISW

По данным Института изучения войны, российские захватчики имели частичный успех в Белгородской области, на Новопавловском, Кураховском направлениях и в направлении Великой Новоселки.

ВСУ достигли успеха на Покровском направлении, продвинувшись на север от Николаевки.

01:49, 27 апреля

Взрывы в Днепре

В Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о российских БПЛА.

00:40, 27 апреля

В Житомире прогремели взрывы

В Житомире прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.

00:23, 27 апреля

На Киевщине работает ППО

В воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.