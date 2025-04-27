О ситуации на фронте, последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов – главное за 1159 сутки полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
Обратите внимание Украину атакуют вражеские "Шахеды": где сейчас звучит тревога
В Одессе прогремели взрывы
В Одесской области прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
В Украину вернули еще 12 детей из оккупации
Из российской оккупации удалось вернуть еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA.
Оккупанты имели успех на 4 направлениях: обзор фронта от ISW
По данным Института изучения войны, российские захватчики имели частичный успех в Белгородской области, на Новопавловском, Кураховском направлениях и в направлении Великой Новоселки.
ВСУ достигли успеха на Покровском направлении, продвинувшись на север от Николаевки.
Взрывы в Днепре
В Днепре прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о российских БПЛА.
В Житомире прогремели взрывы
В Житомире прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
На Киевщине работает ППО
В воздушном пространстве зафиксированы российские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.