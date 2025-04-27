02:31, 27 квітня

За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники мали частковий успіх у Бєлгородській області, на Новопавлівському, Курахівському напрямках і в напрямку Великої Новосілки.

ЗСУ досягли успіху на Покровському напрямку, просунувшись на північ від Миколаївки.