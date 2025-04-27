Про ситуацію на фронті, наслідки ворожих атак і нові воєнні злочини окупантів – головне за 1159 добу повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу Україну атакують ворожі "Шахеди": де зараз лунає тривога
В Одесі пролунали вибухи
На Одещині прогримів вибух. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
В Україну повернули ще 12 дітей з окупації
З російської окупації вдалося повернути ще 12 дітей. Це відбулося в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA.
Окупанти мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW
За даними Інституту вивчення війни, російські загарбники мали частковий успіх у Бєлгородській області, на Новопавлівському, Курахівському напрямках і в напрямку Великої Новосілки.
ЗСУ досягли успіху на Покровському напрямку, просунувшись на північ від Миколаївки.
Вибухи у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про російські БпЛА.
У Житомирі пролунали вибухи
У Житомирі прогриміло кілька вибухів. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
На Київщині працює ППО
У повітряному просторі зафіксовано російські безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.