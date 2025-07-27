О главных новостях 1250 дня полномасштабной войны сообщает 24 Канал.
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Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении. Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки. Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового. В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза. Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины. В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали. Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести. Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя. США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.
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Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении.
Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки.
Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового.
В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза.
Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины.
В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали.
Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.
Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя.
США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.