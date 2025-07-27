О главных новостях 1250 дня полномасштабной войны сообщает 24 Канал.

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02:51, 27 июля

Силы обороны продвинулись на 3 направлениях, россияне – на 4: обзор ISW

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области, в направлении Великого Бурлука и на Лиманском направлении.

Российские захватчики имели определенные успехи на Северском, Торецком и Новопавловском направлениях, а также в направлении Большой Новоселки.

02:14, 27 июля

DeepState о продвижении оккупантов

Аналитики пишут, что враг продвинулся возле Волчанских Хуторов, Яблоновки и Орехового.

01:38, 27 июля

В России горит нефтебаза в Октябрьском

В России масштабный пожар в районе поселка Октябрьский в Волгоградской области. Вероятно, поражена нефтебаза.

00:11, 27 июля

Россия обстреляла Сумы: пострадали гражданские

Вечером 26 июля враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской общины.

В результате удара в Ковпаковском районе города пострадали гражданские. Предварительно, 3 раненых. Всех госпитализировали.

Один из пострадавших – 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести.



00:03, 27 июля

WP раскрыл новую схему вооружения Украины

Европейские страны хотят воспользоваться планом Трампа, который позволяет передавать Украине имеющееся у них американское оружие, а потом покупать его замену для себя.

США также могут перенаправлять поставки, предназначенные для других стран, продавать их европейцам, а те будут передавать его Украине.