Про головні новини 1250 дня повномасштабної війни повідомляє 24 Канал.

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02:51, 27 липня

Сили оборони просунулися на 3 напрямках, росіяни – на 4: огляд ISW

Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, на напрямку Великого Бурлука й на Лиманському напрямку.

Російські загарбники мали певні успіхи на Сіверському, Торецькому й Новопавлівському напрямках, а також у напрямку Великої Новосілки.

02:14, 27 липня

DeepState про просування окупантів

Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового.

01:38, 27 липня

У Росії горить нафтобаза в Октябрьському

У Росії велика пожежа в районі селища Октябрський у Волгоградській області. Ймовірно, уражено нафтобазу.

00:11, 27 липня

Росія обстріляла Суми: постраждали цивільні

Ввечері 26 липня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади.

Унаслідок удару в Ковпаківському районі міста постраждали цивільні. Попередньо, 3 поранених. Усіх госпіталізували.

Один із постраждалих – 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості.



00:03, 27 липня

WP розкрив нову схему озброєння України

Європейські країни хочуть скористатися планом Трампа, який дозволяє передавати Україні наявну у них американську зброю, а потім купувати її заміну для себе.

США також можуть перенаправляти поставки, призначені для інших країн, продавати їх європейцям, а ті передаватимуть її Україні.