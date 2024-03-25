Какая ситуация на фронте сегодня, о последствиях вражеских обстрелов, новые военные преступления россиян, главные события 25 марта – пишет 24 Канал.
Обратите внимание Построенная на костях тысяч украинцев: что известно о легендарной ДнепроГЭС, по которой ударила Россия
Закончили базовые учения на F-16: Минобороны Британии показало первые фото украинских пилотов
Десять наших пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку. Теперь они перейдут на следующий этап обучения во Франции.
Пилоты закончили базовые учения / Фото Минобороны Великобритании
Ростовскую область атаковали дроны
В сети сообщают, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым. Ее атаковали дроны.
Два энергоблока госрайонной электростанции временно выведены из эксплуатации. Также из-за пожара на подстанции отключились высоковольтные линии.
Россияне атаковали Одесскую область "Шахедами"
Оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Есть повреждения энергетической инфраструктуры. В части Одессы нет электроснабжения. Все экстренные службы работают.
На Николаевщине сбивают "Шахеды"
Председатель ОВА написал: "Идет антимопедная работа. Пока -2 у нас. Но еще летят".
Россия строит железную дорогу к Бердянску
Россияне продолжают строить железную дорогу на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, она проходит через территорию, которую могут поражать украинские высокоточные системы дальнего радиуса действия, отметили в британской разведке.