02:24, 25 марта

В сети сообщают, что в районе Новочеркасской ГРЭС виден дым. Ее атаковали дроны.

Два энергоблока госрайонной электростанции временно выведены из эксплуатации. Также из-за пожара на подстанции отключились высоковольтные линии.