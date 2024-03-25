02:24, 25 березня

У мережі повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим. Її атакували дрони.

Два енергоблоки держрайонної електростанції тимчасово виведені з експлуатації. Також через пожежу на підстанції відключилися високовольтні лінії.