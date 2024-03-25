Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.
Зверніть увагу Побудована на кістках тисяч українців: що відомо про легендарну ДніпроГЕС, по якій вдарила Росія
Закінчили базові навчання на F-16: Міноборони Британії показало перші фото українських пілотів
Десять наших пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції.
Пілоти закінчили базові навчання / Фото Міноборони Британії
Ростовську область атакували дрони
У мережі повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим. Її атакували дрони.
Два енергоблоки держрайонної електростанції тимчасово виведені з експлуатації. Також через пожежу на підстанції відключилися високовольтні лінії.
Росіяни атакували Одещину "Шахедами"
Окупанти вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.
На Миколаївщині збивають "Шахеди"
Голова ОВА написав: "Йде антимопедна робота. Поки -2 у нас. Але ще летять".
Росія будує залізницю до Бердянська
Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Втім, вона проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії, зазначили в британській розвідці.