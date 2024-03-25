Яка ситуація на фронті сьогодні, про наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини росіян, головні події 25 березня – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Побудована на кістках тисяч українців: що відомо про легендарну ДніпроГЕС, по якій вдарила Росія

02:34, 25 березня

Закінчили базові навчання на F-16: Міноборони Британії показало перші фото українських пілотів

Десять наших пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку. Тепер вони перейдуть на наступний етап навчання у Франції.

Пілоти закінчили базові навчання / Фото Міноборони Британії

02:24, 25 березня

Ростовську область атакували дрони

У мережі повідомляють, що в районі Новочеркаської ДРЕС видно дим. Її атакували дрони.

Два енергоблоки держрайонної електростанції тимчасово виведені з експлуатації. Також через пожежу на підстанції відключилися високовольтні лінії.

00:53, 25 березня

Росіяни атакували Одещину "Шахедами"

Окупанти вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження енергетичної інфраструктури. У частині Одеси немає електропостачання. Всі екстрені служби працюють.

00:19, 25 березня

На Миколаївщині збивають "Шахеди"

Голова ОВА написав: "Йде антимопедна робота. Поки -2 у нас. Але ще летять".

00:10, 25 березня

Росія будує залізницю до Бердянська

Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Втім, вона проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії, зазначили в британській розвідці.