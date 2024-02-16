17:46, 16 февраля

Оккупанты бросили против нашей Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке не менее 15 тысяч своих солдат. В частности, враг сосредоточил там по меньшей мере 7 бригад.

Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России. Идут бои против 35 и 55 отдельной мотострелковой бригады 41 армии, и против 21 и 15 отдельной мотострелковой бригады 2 армии,

– заявили в Третьей штурмовой.