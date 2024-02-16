О ситуации на поле боя, в частности, в Авдеевке, новых военных преступлениях оккупантов, борьбе украинского народа против российского агрессора, ситуации на международной арене, главных новостях 16 февраля пишет 24 Канал.
Важно Ад боев в Авдеевке: что происходит на одном из самых тяжелых направлений
Сколько оккупантов пытаются захватить Авдеевку
Оккупанты бросили против нашей Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевке не менее 15 тысяч своих солдат. В частности, враг сосредоточил там по меньшей мере 7 бригад.
Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я отдельная мотострелковая бригада вооруженных сил России. Идут бои против 35 и 55 отдельной мотострелковой бригады 41 армии, и против 21 и 15 отдельной мотострелковой бригады 2 армии,
– заявили в Третьей штурмовой.
Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке
Во время брифинга с Шольцем глава государства вспомнил о самом адском участке фронта – Авдеевке. Президент заявил, что там военное руководство применяет новые подходы.
Их задача – делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей,
– подчеркнул Зеленский.
Президент также добавил, что находится на постоянном контакте с украинским командованием и детально понимает, что происходит в Авдеевке.
Что предусматривает соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией
16 февраля в Берлине Зеленский и Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. О чем говорится в документе:
- Германия обещает поддерживать Украину столько, сколько потребуется для того, чтобы помочь ей защитить себя, восстановить территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ;
- Германия обещает продолжать оказывать безопасность и военную поддержку Украине по меньшей мере 10 лет;
- Германия будет поддерживать развитие Сил обороны Украины;
- Германия будет изучать способы поощрения и содействия привлечению своей оборонной промышленности к развитию оборонно-промышленной базы Украины;
- Германия будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и предоставлять практические указания".
В районе Авдеевского коксохима – пожар: враг пробует штурмовать позиции ВСУ под прикрытием дыма. Сообщил командующий Тарнавский.
По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет, - командующий Тарнавский
Украинские войска применяют все имеющиеся средства для сдерживания врага. Происходит плановое усиление подразделений. Логистика – работает. В увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения.
За сутки 15 февраля во всей оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери россиян составили 711 солдат – больше всего в этом году.
В ВСУ подтвердили отход с позиций "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки
Принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Об этом заявил командующий Тарнавский.
По его словам, решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки.
Тактически занятие этих позиций не предоставляет врагу стратегического преимущества и не меняет ситуацию в пределах Авдеевской оборонительной операции.
Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях.
Зеленский прокомментировал смерть Навального
Глава государства заявил, что Навальный был, очевидно, убит Путиным.
Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции,
– заявил Зеленский во время брифинга с Шольцем.
В ОП отреагировали на смерть Навального
Руководитель ОП заявил, что Путин – максимальное зло, которое боится конкуренции. Жизнь россиян для него – это ничто.
Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает, – сила,
– подчеркнул Андрей Ермак.
Адвокат Навального рассказал о последней встрече
Адвокат Леонид Соловьев посещал Навального в среду. Два дня назад с ним еще все было нормально.
Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"
Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно стало продолжением декларации G7 о "гарантиях безопасности" для нашего государства.
В России сообщили подробности смерти Навального
Днем 16 февраля Навальный вышел на прогулку. Когда вернулся, сразу почувствовал ухудшение самочувствия и фактически упал в обморок.
По официальной версии, его пытались реанимировать, не удалось. Прокремлевские СМИ заявили, что причиной смерти якобы стал тромб. Отмечают, что в последнее время Навальный вроде бы не жаловался на самочувствие.
Навальный умер в колонии
РосСМИ сообщили, что Алексей Навальный умер в колонии. Причины смерти выясняются.
Президент начал переговоры с Шольцем
Глава нашего государства уже встретился с канцлером Германии. Начали переговоры. По их итогам запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц также обсудят вопросы поддержки Украины на пути к обретению членства в Европейском Союзе и НАТО.
В Украину вернули тела 58 павших защитников
Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам которого в Украину вернули 58 погибших защитников. Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения.
Путин готовится к войне против стран Балтии, – FT
Российский диктатор готовится к войне против стран Балтии. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки относительно намерений Кремля.
Буданов назвал то, что может изменить ход противостояния
По мнению начальника ГУР, никакие чудо-технологии, к сожалению, не помогут кардинально изменить ход длительной войны. Значительно важнее другие факторы.
Вопрос в том, как распределять ресурсы, как использовать то, что есть, и как планировать линии снабжения. В длительной войне побеждает та сторона, которая имеет более мощную экономику и логистику,
– заявил Кирилл Буданов.
Путин заявил о "лучшем" для России президенте Байдене: в Белом доме отреагировали
Путин заявил, что предпочитает президента Джо Байдена Трампу, потому что Байден "более опытный" и "более предсказуемый".
"Я думаю, что господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает для того, чтобы противостоять пагубному влиянию России во всем мире и, конечно, тому, что они делают в Украине,"– сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Министр обороны Швеции Поль Джонсон заявил, что независимо от результатов выборов в ноябре, Европа должна сделать для Украины больше. Он убежден в том, что уроки, которые они сейчас получают с поля боя в Украине, увеличиваются в объемах.
На Харьковщине три человека подорвались на боеприпасе
В ГСЧС сообщили, что сегодня вблизи Довгенького на Харьковщине три человека, предварительно, подорвались на противопехотной мине. Двое погибли, еще один – травмирован.
За сутки оккупанты 14 раз атаковали гражданских в Донецкой области
За сутки россияне 14 раз атаковали гражданских в Донецкой области. Оккупанты убили человека, трех – ранили.
Под огнем находились 8 населенных пунктов. Разрушениям подверглись 55 гражданских объектов – 45 жилых домов, два детсада, школа, спортивная школа, религиозное сооружение, котельная, автомобили, критическая инфраструктура.
"Везде полно мертвых россиян": журналист CNN рассказал о своей поездке на фронт
Военный репортер CNN Фредерик Плейтген рассказал о своей последней поездке на линию фронта в Украине. Больше всего его поразило количество трупов российских военных, которых никто не забирает.
Ракетный удар по Запорожью 15 февраля: У тяжелораненной частичная ампутация конечностей
Председатель Запорожской ОВА рассказал, что одна женщина в сверхтяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. У нее частично ампутация конечностей, из-за ранений, которые враг ей нанес.
Также еще 3 человека в тяжелом состоянии в больницах города, две – получили медицинскую помощь сразу на месте, от госпитализации отказались.
Зеленский прибыл в Германию
Президент прибыл в Германию. Заметил, что впереди два важных дня. Запланированы встречи с партнерами в Германии и Франции, новые договоренности и участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
3-я ОШБр показала жуткое видео с Авдеевского коксохима
Защитники рассказали, что россияне активно используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода.
По 60 авиационных бомб – днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника,
– говорится в сообщении.
Жуткие кадры из Авдеевки: смотрите видео
Майор 3-й ОШБр рассказал о сложности обороны Авдеевки
Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов рассказал 24 Каналу, что на некоторых отрезках ситуация критическая, но бойцы контролируют ее. Больше всего донимают удары управляемыми авиабомбами, которые враг сбрасывает по всей Авдеевке, в частности, по промзоне.
Я непосредственно находился на этих участках и скажу, что от ударов КАБов просто землетрясение – такая плотность и количество этих боеприпасов,
– отметил Кудряшов.
Зеленский прибудет в Берлин и Париж
Владимир Зеленский может посетить Германию и Францию 16 февраля. Визиты в страны будут проводиться, чтобы привлечь важную оборонную помощь для нашего государства.
В ГПСУ прокомментировали блокаду на границе с Польшей
Сейчас польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. Спикер ГПСУ рассказал, что в очередях на части пунктов пропуска украинско-польской границы стоят около 1,4 тысячи грузовиков.
Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов,
– отметил Демченко.
Такую очередь фиксируют именно с польской стороны.
В Минобороны Швеции выразили свои надежды относительно нового главкома ВСУ
Глава Минобороны Швеции отреагировал на назначение Главнокомандующим ВСУ Александра Сырского.
Это дело Украины, как она организует свои Вооруженные силы. У нас хорошие отношения, и мы надеемся, что они будут такими и в дальнейшем. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить в войне,
– заявил Поль Джонсон в интервью 24 Каналу.
Получит ли Украина приглашение в НАТО в этом году
Украина станет членом НАТО уже, видимо, после войны. Сейчас приоритетом является оказание помощи для защиты, а не приглашение в Альянс.
Честно говоря, это не ожидается на саммите НАТО в этом году... видимо, после войны,
- сказал представитель Госдепа США Даниэл Сайзек.
На Сумщине сбили ракету Х-59
В Сумской области ночью уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Свою жизнь за Украину отдал реконструктор Роман Кулик
Роман Кулик служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером.
В России снова жалуются на атаку дронов
Оккупанты заявили об очередной атаке беспилотников. Их якобы "сбивали" над Белгородской областью и Черным морем.
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности: выступит Зеленский
Сегодня начинается 60-я Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. По данным СМИ, 17 февраля выступит Владимир Зеленский.
Атака на Миргородский район: есть попадание в открытую территорию
Глава Полтавской ОВА сообщил, что ночью было попадание на открытой территории в Миргородском районе. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Соотношение сил один к семи, – пресс-офицер 3-й ОШБр о ситуации в Авдеевке
Пресс-офицер 3-й ОШБр рассказал, что соотношение сил в районе Авдеевки сейчас составляет один к семи.
Надо понимать, что здесь против нас две армии. Соотношение примерно один к семи. Это очень серьезный вызов. Если сравнивать с Бахмутом, где мы тоже были в обороне во время "Вагнера", то там была смесь между "зеками" и "спецурой", то здесь линейные механизированные бригады России и специалисты из ГРУ,
– подчеркнул Александр Бородин.
Силы обороны ликвидировали 400 тысяч оккупантов
По состоянию на утро 16 февраля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 400 тысяч человек. За минувшие сутки защитники уничтожили 1210 оккупантов.
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Венгрия будет помогать разминировать Украину
В Венгрии заявили о присоединении к коалиции 20 стран-членов НАТО. Речь идет о разминировании украинских территорий.
Осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях
В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 28 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкино и еще 5 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.
Захват Авдеевки не будет иметь оперативного значения для России, – ISW
Аналитики американского Института изучения войны отметили, что захват Авдеевки не будет иметь для страны-агрессора оперативного значения. Только информационное и политическое. Кремль желает хоть какой-то "победы" накануне выборов президента.
Палата представителей США не проголосовала за законопроект с помощью Украине
Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля. Законодатели так и не проголосовали за принятый Сенатом законопроект с пакетом помощи Украине. Белый дом возмущен по поводу того, что спикер Палаты представителей объявил перерыв.
Украина планирует приобрести у Турции истребители KAAN, – посол
Василий Бондарь заявил, что Украина хотела бы закупить истребители у Турции. Речь идет о самолетах типа KAAN, которые сейчас находятся на стадии разработки.
Происходит усиление, выделены дополнительные боеприпасы, - Тарнавский о ситуации в Авдеевке
Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений.
Также осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях. Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.
В Миргороде и Харьковской области раздавались взрывы: оккупанты пускали ракеты
Оккупанты запустили ракеты на Миргород Полтавской области и Харьков. Там прогремели взрывы.