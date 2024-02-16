17:46, 16 лютого

Окупанти кинули проти нашої Третьої окремої штурмової бригади в Авдіївці не менше 15 тисяч своїх солдатів. Зокрема, ворог зосередив там щонайменше 7 бригад.

Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 "200-ми" і "300-ми" противника. Вагомих втрат наразі зазнає і 30-та окрема мотострілецька бригада збройних сил Росії. Точаться бої проти 35 та 55 окремої мотострілецької бригади 41 армії, й проти 21 та 15 окремої мотострілецької бригади 2 армії,

– заявили в Третій штурмовій.