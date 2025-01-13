Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

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Что известно об операции десантников на Кураховском направлении

В 79 ОДШБр рассказали, что их три малые штурмовые группы, в каждой из которых было по 4 десантника, отправились в атаку на рассвете 1 января. Целью операции было поражение позиций врага.

По данным десантников, фактор внезапности был достигнут, ведь разведывательные дроны оккупантов "проспали" выдвижение штурмовых групп и продвижение в первых домах.

В одном из подвалов наши воины обнаружили гражданских жителей и помогли им эвакуироваться с поля боя,

– рассказали в 79 бригаде.

В целом удалось спасти 13 гражданских лиц. В следующем доме десантники взяли трех пленных.

"Все они – выходцы из Донецкой области, в ряды оккупантов мобилизованы силой. Служили в 91 отдельной мотострелковой бригаде. Сопротивления не оказывали, поэтому наши воины подарили им жизнь", – отметили военные.

Как украинские десантники взяли в плен 3 россиян и эвакуировали с десяток гражданских / Видео 79 ОДШБр

Кроме того, в 79 ОДШБр отметили, что в ходе штурмовой операции десантники ликвидировали немало оккупантов, которые решили отстреливаться.

В конце концов, благодаря тщательно спланированному штурму и слаженным действиям наши воины взяли под контроль несколько важных позиций на Кураховском направлении.