Такое мнение 24 Канала высказали снайперы, военнослужащие ВСУ Кирилл и Даниил Яковлевы, объяснив, что в Израиле также есть коррупция, проблемы, но люди знают, что должны служить. Оправдываться этим не стоит.

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Надо выполнить свой долг

Кирилл Яковлев отметил, что сейчас у каждого из нас есть выбор, как поступить – защищать свою страну или просто убежать и спрятаться. Он привел пример, что когда на улице на твою жену нападает преступник – вряд ли настоящий мужчина не захочет ее защитить, а начнет кричать, чтобы сначала прибыла полиция, СБУ, депутаты.

"Я имею право критиковать всех. Когда в 2014 году на Майдане были нужны люди – мы пошли. Потом отец пошел служить, дед ушел, все ушли. Сейчас я имею право озвучивать вопросы политикам или еще кому-то. Но когда придут россияне, то они уже не будут спрашивать", – подчеркнул военнослужащий.

Поэтому сначала каждый должен выполнить свой долг перед страной, своей семьей, а уже тогда вернуться и задавать вопросы чиновникам, политикам.

"Так же с коррупцией, потому что когда человек не может донести окурок до мусорника, но обвиняет депутатов, что они коррупционеры, или не умеет ездить по правилам, но говорит, что кто-то плохой, – это цена того человека", – добавил Даниил Яковлев.

Что больше всего нужно для победы

Конечно, критика будет в любом случае. Военные признались, что когда записывали видео в Бахмуте, то их обвиняли в том, что это графика и постановление. Однако, на предложение поехать вместе и записать еще раз такую же "графику" почему-то никто не согласился.

Поэтому стоит учитывать только ту критику, которая действительно является обоснованной и поступает от людей, которые что-то делают, чего-то достигли и, конечно, говорится не о деньгах.

Есть важный момент, который не все понимают. Я уже объяснял, что чем больше людей будет в армии, тем быстрее мы победим. Тем меньше людей погибнет, тем быстрее и больше вернется домой,

– подчеркнул Кирилл Яковлев.

Причина в том, что будет больше времени на подготовку, тренировки, больше людей смогут ездить в отпуск, удастся наладить систему ротаций и многое другое. Для этого всего нужны люди.

Военные понимают, что коррупция есть везде, что многое решают деньги, но несмотря на это не позволяют себе говорить, что не пойдут до тех пор, пока не уйдет сын депутата. Таким поведением украинцы делают хуже только себе, а лучше для врага.

Россияне согласны с этой позицией. Если их спросить, хотят ли они, чтобы в Украине люди не шли в армию, пока не пойдут сыновья условного Порошенко, Кличко, или еще кого-то – они скажут "так, не идите". Тогда оккупанты сами придут и все сделают,

– подытожил Кирилл Яковлев.

Сейчас перед каждым украинцем простой выбор – защищать свою страну, или же ждать пока Россия пойдет штурмовать их дома. Впрочем на этом враг точно не остановится, а дальше распространит свою агрессию на другие европейские страны.

Заметим, 19 мая Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По его итогам российский диктатор заявил, что якобы поддерживает мирное урегулирование и готов работать над условиями прекращения огня. Но для этого требуется выполнение определенных условий.