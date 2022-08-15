Заместитель командующего черноморским флотом пойдет под суд за подрыв Северо-Крымского канала

В Украине будут судить заместителя начальника черноморского флота россии. Он был причастен к захвату Каховской ГЭС и подрыву Северо-Крымского канала.

Следствием установлено, что именно он руководил действиями оккупантов на этом объекте в начале полномасштабного вторжения россии в Украину. В настоящее время подозреваемый и его подчиненные объявлены в международный розыск.

Читайте также российского чиновника Евгения Новикова нашли мертвым на Донбассе: приехал "волонтеры"

Детали уголовного дела

Херсонская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против заместителя командующего черноморским флотом россии по материально-техническому обеспечению и, по совместительству, командира 11 отдельной инженерной бригады Южного военного округа страны-агрессора.

Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Следствие установило, что в конце февраля 2022 года он и ряд подозреваемых руководили захватом зданий Каховской ГЭС и подрывом Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Обвиняемый генерал-майор руководил незаконными действиями захватчиков на этом гражданском объекте, который принадлежит к критической инфраструктуре Украины и обеспечивает водой население, а также орошение полей в регионе. Командир бригады непосредственно отдавал приказы подчиненным русским солдатам, которые и взорвали канал в нескольких местах.

Как следствие, значительный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, невозможно осуществление надлежащего сращивания сельхозземель региона. Кроме того, нанесен значительный вред окружающей среде и нанесен материальный ущерб государству в больших размерах,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

К слову, обвиняемый и другие причастные к подрыву Северо-Крымского канала объявлен в международный розыск.

Вас может заинтересовать – окружение путина в панике и стремится к переговорам: смотрите видео