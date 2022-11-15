Об этом рассказал бывший морской пехотинец США Энди Милберн в интервью 24 каналу. По его мнению, для России победа Украины закончится очень плохо.

Важно Путин ничего не сделает, – экс-морпех США объяснил, почему нужно передать Украине более мощное оружие

Какова судьба Путина

Милберн надеется, что Путина свергнут:

Чем это для него кончится? Но ничем хорошим, особенно в России. Для него это, вероятно, будет означать конец. Я надеюсь, что это будет то, что называют черным лебедем – событие, идущее в разрез с линейным развитием ситуации. Но это то, чего точно все ждут и что может произойти,

– заявил экс-морпех.

По словам Милберна, если этого не произойдет, то для украинцев это будет тяжелый и долгий труд, нужно приложить большие усилия для наступления на Юге и освобождения Крыма, и одновременно поддерживать цепочки снабжения.

"Но украинцы это сделают. Я хочу увидеть, как мощно НАТО и США будут вам помогать, чтобы достичь этих поставленных задач", – добавил экс-морпех.

Путин заскулил о мире

Недавно Владимир Путин намекнул, что уже хочет мира. Он утверждает, что якобы пытался найти общий язык с Западом.

"Давайте жить дружно, давайте вести диалоги и укреплять доверие, а значит мир. Мы были абсолютно искренними", – сказал Путин.

Кроме этого, диктатор посетовал, что получил отказ в сотрудничестве. Очевидно, что сотрудничать с государством-агрессором, пока оно ведет масштабную кровопролитную войну, никто не хочет.

Интервью с Энди Милберном: смотрите видео