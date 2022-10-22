По состоянию на 22 октября длится 241 день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории.

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Кроме того, захватчики не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На протяжении суток силы обороны отбили вражеские атаки в районах:

Бахмута;

Озаряновки;

Отрядовки.

Оккупанты нанесли 40 ракетных ударов

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток нанес 40 ракетных ударов. Кроме того, оккупанты запустили 16 ударных БпЛА Shahed-136.

Обратите внимание! Украинские защитники сбили 20 крылатых ракет и 11 БпЛА.

Россияне нанесли удары по энергетической и критической инфраструктуре таких областей:

Волынской;

Ровенской;

Харьковской;

Хмельницкой;

Кировоградской;

Черкасской;

Запорожской;

Одесской;

Николаевской.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.

Оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

Сиверском;

Слобожанском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожском;

Южнобужском.

Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал,

– говорится в сообщении.

На Запорожье ВСУ попали по сотням оккупантов

Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожье подтвердили поражение живой силы и техники оккупантов. Речь идет о примерно 200 "двухсотых" и 150 "трехсотых".

Заметьте! Авиация сил обороны на протяжении суток нанесла 10 ударов по врагу. Украинские герои поразили 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также – позиции зенитного ракетного комплекса противника.

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