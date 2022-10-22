По состоянию на 22 октября длится 241 день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории.

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Кроме того, захватчики не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На протяжении суток силы обороны отбили вражеские атаки в районах:

  • Бахмута;
  • Озаряновки;
  • Отрядовки.

Оккупанты нанесли 40 ракетных ударов

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враг в течение суток нанес 40 ракетных ударов. Кроме того, оккупанты запустили 16 ударных БпЛА Shahed-136.

Россияне нанесли удары по энергетической и критической инфраструктуре таких областей:

  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Харьковской;
  • Хмельницкой;
  • Кировоградской;
  • Черкасской;
  • Запорожской;
  • Одесской;
  • Николаевской.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась.

Оккупанты открывали огонь по следующим направлениям:

  • Сиверском;
  • Слобожанском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Новопавловском;
  • Запорожском;
  • Южнобужском.

Отдельные подразделения российских оккупационных войск продолжают покидать временно оккупированную территорию Херсонской области. По имеющейся информации, противник полностью покинул населенные пункты Чаривное и Чкалово, а из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал,
– говорится в сообщении.

На Запорожье ВСУ попали по сотням оккупантов

Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожье подтвердили поражение живой силы и техники оккупантов. Речь идет о примерно 200 "двухсотых" и 150 "трехсотых".

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