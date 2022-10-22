Станом на 22 жовтня триває 241 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території.

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Окрім того, загарбники не полишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Упродовж доби сили оборони відбили ворожі атаки у районах:

Бахмута;

Озарянівки;

Одрадівки.

Окупанти завдали 40 ракетних ударів

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог упродовж доби завдав 40 ракетних ударів.