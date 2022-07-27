Недавно Владимир Зеленский заявил, что следующие 3 – 6 недель будут решающими для Украины, ведь после этого бороться за победу будет значительно труднее. Слова президента прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона единых новостей, передает 24 канал.

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Уровень поставки оружия партнерами значительно выше, чем месяц назад

По словам Данилова, в течение последнего месяца военная помощь от партнеров мощно активизировалась. Чиновник отметил, что сейчас это совсем другие темпы, чем были еще в апреле – мае. Теперь мы получаем от партнеров то, что нам требовалось во все предыдущие месяцы с 24 февраля.

Секретарь СНБО поблагодарил союзников, ведь это огромная помощь, и отметил, что то, как наши защитники и защитницы пользуются этим оружием, можно было увидеть по знаменитому мосту.

Я бы очень хотел, чтобы он (Антоновский мост – ред. 24 канал) был уничтожен 25 – 26 февраля, но это уже история. Вы видите, как филигранно работает та техника, которую нам предоставляют по состоянию на сегодняшний день партнеры. Она нам очень помогает, потому что враг дрожит – мы уничтожаем его базы с боеприпасами, с нефтепродуктами, с живой силой, техникой,

– подчеркнул Данилов.

Чиновник подчеркнул, что это как раз то оружие, которым на сегодняшний день овладели наши военные, наши парни и девушки. По его словам, партнеры Украины в восторге, каким образом, очень быстро и качественно, наши военные используют эту технику. Самые высокие оценки при этом – от Великобритании, Соединенных штатов и т.д.

Украина победит в любом случае

Комментируя сроки деоккупации территорий и победу Украины, Данилов отметил, что он осторожен в высказываниях. Чиновник подчеркнул, что ему хотелось бы, чтобы это не длилось 3 – 6 недель, а случилось гораздо быстрее.

"Это война. На войне очень много разнообразных событий. На Херсонском направлении началось очень мощное движение их (русских – ред. 24 канал) войск, они стягивают дополнительные силы. Я точно знаю, что наши войска будут делать все от них зависящее для того, чтобы в тот срок, который ставит президент, чтобы они в эти сроки уложились", – убежден представитель СНБО.

Но я хочу сказать, что в любом случае, победа будет за нами. Неделей раньше или неделей позже – это, скажем, военное дело. Еще раз подчеркиваю: все заряжены на победу, все заряжены на то, чтобы как можно быстрее выгнать врага с нашей территории, из нашей страны,

– подытожил Данилов.

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