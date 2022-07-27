Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що наступні 3 – 6 тижнів будуть вирішальними для України, адже після цього виборювати перемогу буде значно важче. Слова президента прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал.

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Рівень постачання зброї партнерами значно вищий, ніж ще місяць тому

За словами Данілова, протягом останнього місяця військова допомога від партнерів потужно активізувалась. Посадовець зауважив, що нині це зовсім інші темпи, ніж були ще у квітні – травні. Тепер ми отримуємо від партнерів те, що нам було потрібно у всі попередні місяці з 24 лютого.

Секретар РНБО подякував союзникам, адже це величезна допомога, й зауважив, що те, як наші захисники й захисниці користуються цією зброєю, можна було побачити по славнозвісному мосту.

Я б дуже хотів, щоб він (Антонівський міст – ред. 24 канал) був знищений 25 – 26 лютого, але це вже історія. Ви бачите, як філігранно працює та техніка, яку нам надають станом на сьогодні партнери. Вона нам дуже допомагає, тому що ворог тремтить – ми нищимо його бази з боєприпасами, з нафтопродуктами, з живою силою, технікою,

– підкреслив Данілов.

Посадовець наголосив, що це – якраз та зброя, яку на сьогодні опанували наші військові, наші хлопці і дівчата. За його словами, партнери України у захваті, у який спосіб, дуже швидко і якісно, наші військові використовують цю техніку. Найвищі оцінки при цьому – від Великої Британії, Сполучених штатів тощо.

Україна переможе у будь-якому разі

Коментуючи терміни деокупації територій й перемогу України, Данілов зазначив, що він є обережним у висловлюваннях. Посадовець наголосив, що йому хотілось би, аби це не тривало 3 – 6 тижнів, а трапилось набагато швидше.

"Це війна. На війні дуже багато різноманітних подій. На Херсонському напрямку почався дуже потужний рух їхніх (російських – ред. 24 канал) військ, вони стягують додаткові сили. Я точно знаю, що наші війська будуть робити все від них залежне для того, щоб у той термін, який ставить президент, щоб вони у ці терміни вклалися", – переконаний речник РНБО.

Але я хочу сказати, що у будь-якому випадку перемога буде за нами. Тижнем раніше чи тиждень пізніше – це, скажімо, військова справа. Ще раз наголошую: всі заряджені на перемогу, всі заряджені на те, щоб якомога швидше вигнати ворога з нашої території, з нашої країни,

– підсумував Данілов.

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