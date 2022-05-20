О зависимости Молдовы от российских энергоресурсов, провокациях в Приднестровье и действиях президента России Владимира Путина и его окружения – во второй части эксклюзивного интервью сайту 24 канала при содействии Фонда гражданской дипломатии рассказал кандидат исторических наук, политический аналитик Руслан Шевченко (Кишинев, Молдова).

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Обстановка в Приднестровье

Очередная серия "терактов" в Приднестровье накануне 9 мая. На местном телевидении даже появлялись какие-то видео перестрелок на границе с Украиной. Внутренние противоречия между Гушаном и силовиками усиливаются?

Да, это очередная попытка кремлевской агентуры, в лице сотрудников МГБ и МВД приднестровского региона вынудить тираспольское руководство во главе с Виктором Гушаном вступить в войну в Украине на стороне России. Но, насколько известно, сорвалась и она.

Гушан все еще надеется на закулисные соглашения с молдавскими политиками. Кроме того, как прагматик, он хорошо понимает, что люди ФСБ в Приднестровье со своими выдуманными угрозами терактов банально блефуют – нет смысла вступать в бой с украинскими войсками, в условиях, когда российская армия находится в 300 километрах от региона, в Херсонской области и не успеет, в случае организации такой авантюры, оказать сепаратистам никакой реальной помощи.

По оценкам некоторых обозревателей, ожидались какие-то провокации в Кишиневе 9 мая – их не было, а Санду резко "заболела" и дистанцировалась от участия в празднованиях. Насколько эти вещи взаимосвязаны?

Между отсутствием Майи Санду на Мемориале воинской славы в Кишиневе и возможными провокациями нет никакой прямой связи. По традиции, когда руководство страны возлагает там цветы, посторонних на Мемориал не допускают. Так было и в этот раз. Но, по-видимому, Санду не определилась, надо ли ей быть на Мемориале и зачем. Чтобы ее присутствие не вызвало волны пересудов и кривотолков в левых СМИ, было принято решение не являться на Мемориал. Вместо Санду там присутствовали председатель парламента Игорь Гросу и премьер Наталья Гаврилица.

Провокации могли бы быть, если бы Путин и Ко готовились бы к активизации боевых действий в Украине путем мобилизации или объявления войны Украине. Но ни того, ни другого не случилось. Кроме того, полиция получила строгие инструкции не допускать никаких стычек и возможных провокаций, и успешно справилась с этой задачей.

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Генштаб ВСУ публично сообщил, что в Москве принято решение об эвакуации семей российских офицеров из Приднестровья. После этого в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины высказали свои оценки в части реального состояния так называемой армии Приднестровья. Цифры намного скромнее тех, что фигурировали в прессе ранее – около 300 российских военных (а не 2 – 3 тысячи), свыше 50% всех боеприпасов в селе Колбасна не пригодны даже к транспортировке, 2/3 всех танков, бронетехники и артиллерии полностью не пригодны к использованию. Это начало конца для проекта под названием Приднестровье?

До тех пор, пока сохраняется угроза появления российских войск в Одесской области (а она, как известно, сейчас достаточно велика и таковой останется еще на неопределенный период времени), незаконные силовые структуры региона могут основательно помешать планам Украины по ликвидации этого сепаратистского гнойника. Остаются вопросы и относительно остальных предположений, которые здесь высказаны.

Во-первых, пока ни в каких наших СМИ, в том числе и по инсайдерской информации, не проходили сведения о возможной эвакуации семей российских офицеров из Приднестровья. Поэтому я пока оставлю этот вопрос открытым, до тех пор, пока не появится подтверждение или опровержение этих сведений.

Во-вторых, в армии Приднестровья состоит вовсе не "300 российских военных", а до 8 тысяч местных жителей, и еще примерно столько же резервистов и контрактников, т.е. до 15 тысяч.

Тирасполь надеется в случае боевых действий призвать под ружье до 80 тысяч человек. А это может означать ненужное затягивание возможной военной операции в регионе, из-за шапкозакидательских оценок военного потенциала региона.

В-третьих, хотя можно согласиться с оценкой о том, что техническое состояние бронетехники, танков и артиллерии Левобережья (ПМР) действительно далеко не в лучшем состоянии, а значительная часть боеприпасов просто не подлежит транспортировке (к этому выводу впервые пришли еще к 2014 – 2015 гг.), но не будем забывать, что на складах в Колбасне – до 20 тысяч тонн этих боеприпасов.

В случае их намеренного или случайного подрыва немалый ущерб будет нанесен не только собственно Каменскому и Рыбницкому районам Левобережной Молдовы, но и прилегающим районам Правобережной Молдовы, а также и ряду населенных пунктов Одесской области Украины, не говоря уже о возможном числе жертв. Полагаю, что все это необходимо принимать в расчет при планировке такого рода операций.

"Начало конца" для "приднестровского проекта" в действительности наступит лишь когда российские войска будут окончательно отброшены к границам Украины, а флот и авиация России не смогут оказать сепаратистам в случае удара по ним никакой реальной помощи. Но сегодня до этого еще очень далеко. Поэтому я сейчас повременил бы с подобными выводами.

Руслан Шевченко / Фото предоставлено спикером

Зависимость Молдовы

Санду заявила, что у Молдовы есть план действий на случай "пессимистичного" сценария развития ситуации в ПМР. Это попытка усилить свою позицию на переговорах с Гушаном и Красносельским либо Кишинев начал всерьез оценивать возможность военной операции и готовит к этому общество?

Насколько известно, такие планы действий существуют на самом деле и не являются попыткой усилить свои позиции на переговорах. В нашей стране достаточно реалистично подходят к угрозе военной операции России в направлении Лево-, а затем и Правобережья и информируют об этом наших сограждан.

Приднестровский анклав во многом существует за счет бесплатного российского газа, которого уже поставили, по заявлениям российской стороны, на 7 миллиардов долларов. В Кремле хотят, чтобы этот праздник оплатила Молдова. Как реально обстоят дела?

Молдово-российский газовый контракт был подписан еще во время президентской каденции Владимира Воронина в 2006 году и впоследствии неоднократно продлевался.

Одна из частей этого соглашения предусматривает оплату молдавской стороной потребленного Тирасполем газа. Это позволило России требовать оплаты со стороны Кишинева. Подписанты данного договора во главе с Ворониным теперь всячески оправдываются и заявляют, что это делалось в интересах страны и должно было оказать помощь в процессе реинтеграции.

Фактически, по прошествии лет, эта часть соглашения стала дополнительным рычагом России по давлению на Молдову. Главный аргумент Кишинева – Молдова не контролирует Приднестровья и даже не знает, сколько на самом деле газа они потребляют. До тех пор, пока мы не пересмотрим конкретный договор в интересах нашей страны, у России останутся определенные рычаги воздействия по этому вопросу.

Насколько высок фактор зависимости Молдовы от российских энергоресурсов и можно ли провести диверсификацию за счет Румынии?

На данный момент поставки газа у нас идут исключительно из России. У нас одно время пытались подсоединить ГТС Молдовы к румынской, и даже преуспели в этом вопросе, закончив строительство соответствующего газопровода, но через Румынию качается тоже газпромовский газ.

Румыния в состоянии реверсом перенаправлять этот газ в Молдову, но долго ли это может продолжаться? Ведь "Газпром" может в наказание перекрыть и им вентиль.

Азербайджанский газ проходит только по югу Болгарии и Греции, до нас его никто строить пока не собирается, а альтернативных веток, от других поставщиков, у нас нет и неизвестно когда появятся. Мы вынуждены считаться с такой реальностью. Это одна из причин, обьясняющая то, что Молдова ведет себе по отношении к России более нейтрально, чем этого хотели бы украинские политики.

Срез общественного мнения граждан Молдовы в отношении Украины

Данные социологических исследований демонстрируют, что в начале войны около 80% граждан Молдовы позитивно воспринимали фактор украинских беженцев, сейчас – 57%. Это в любом случае хороший показатель и мы благодарны за помощь нашим людям (в основном женщинам и детям), но почему настроения так резко пошли вниз? Насколько этот вопрос чувствительный в обществе и как на него влияет российская пропаганда, которой в Молдове, к нашему сожалению, много?

Причин тому много. Сказывается определенная усталость от колоссального наплыва публикаций и передач, где затрагивается тема беженцев. Не последнюю роль играют ряд бытовых конфликтов, в которые беженцы порой встревают, и которые с удовольствием раздуваются пророссийскими СМИ, действительно весьма влиятельными в Молдове. Свою долю ответственности за это снижение должны нести и власти страны.

Президент Майя Санду, премьер Наталья Гаврилица и другие руководители государства неоднократно в своих публичных выступлениях, объясняя причины невозможности выполнения тех или иных своих предвыборных обещаний, ссылались на колоссальные проблемы, которые начались с притоком беженцев, гигантские бюджетные затраты, которые из-за этого пришлось понести стране.

Это существенно сдерживает, как они поясняют, реализацию множества инфраструктурных проектов. В результате в общественном сознании создается представление, что многие обещания правящей партии, данные перед недавними парламентскими выборами, останутся нереализованными во многом именно из-за наплыва беженцев, какими бы объективными причинами это не вызывалось. Упомянутые обстоятельства и вызвали снижение интереса к положению беженцев.

40% граждан считают вторжение России в Украину необоснованным, 23% – уверены, что Москва "защищает людей Донбасса", а 15% респондентов убеждены, что РФ "освобождает украинцев от нацизма". Как Вы можете прокомментировать такую матрицу?

Как довольно реалистичный срез общества. Мне известны результаты и другого опроса, проведенного в Молдове по этой же теме, и они еще менее положительны для сторонников Украины.

А именно: сторонников тезиса о том, что Украина оказалась жертвой российского нападения и тех, кто не знает, чью сторону выбрать, оказалось примерно поровну, чуть более 30%. А сторонников оправдания российского вторжения, по этому же опросу, было несколько больше 20%.

Это не только результат деятельности пророссийских СМИ, которые в своем большинстве присутствуют в медиапространстве Молдовы на русском языке. И не только результат пропаганды прокремлевских партий в Молдове (а они тоже достаточно влиятельны, в совокупности примерно сравнимы с популярностью правящей ПДС).

Путин расшатывает ситуацию сразу в нескольких странах / Фото Getty Images

Наконец, это не только из-за отсутствия в публичном пространстве аргументированных, основанных на фактах, обвинений в адрес лично Путина и его "команды", но это и прямое следствие того, что значительная часть нашего "проевропейски" настроенного электората традиционно испытывает безумный, инстинктивный страх перед Россией и при первом же появлении российских войск в нашей стране побежит перекрашиваться в сторонников Кремля и утверждать, что всю жизнь ждали их прихода.

Так что не исключено, что на практике цитируемый опрос еще покажется довольно оптимистичным.

Рейтинги правящей партии и перспективы Санду

Насколько реальны перспективы переизбрания Санду и правящей партии на второй срок?

В этом случае нужно разделять лично Санду и ПДС. Дело в том, что хотя популярность Санду существенно снизилась по отношению к июлю 2021-го года, но она сохраняет первые строчки почти всех президентских рейтингов. Хотя расстояние с ближайшим конкурентом Игорем Додоном существенно сократилось. Более того, по последним опросам популярность Додона и лидера другой пророссийской партии "Шор" Илана Шора, в совокупности, сопоставима с популярностью самой Санду.

Это результат грубых ошибок и провалов нынешнего руководства в экономической политике, в частности, значительного роста цен, который превысил даже европейские показатели. К сожалению, руководство нашей страны не может обьяснить народу чем это вызвано, ограничиваясь откровенно глупыми уверениями, дескать, "цены растут во всем мире".

Хотя даже в Украине, которая находится в состоянии войны, инфляция в два раза меньше. Это создает почву для обоснованных обвинений в адрес власти, в том, что она наживается на этой инфляции.

Правящая ПДС, в свою очередь, держится на двух китах – популярность Санду и поддержка самой партии. Однако за десять месяцев правления они почти ничего не сделали в стране для реального изменения ситуации. Отсутствуют какие-либо видимые шаги в области реформы юстиции.

Никакой борьбы с коррупцией, ареста влиятельных взяточников и воров прошлых лет, в стране не осуществляется. Вместо этого организуются нелепые "маски-шоу" с задержаниями разных чиновников на несколько суток, после чего их без всяких извещений в прессе отпускают. Цель таких задержаний – банальное вымогательство денег у задержанных. Как только они соглашаются, их тут же отпускают на все четыре стороны.

Полностью заглохло расследование резонансных дел, в частности, о хищении миллиарда долларов в 2014-2015 гг. из молдавской казны, о незаконном переводе в частную собственность Кишиневского аэропорта и прочие. Возможно, именно потому, что у власти ныне находится немало чиновников, прямо замешанных в этих преступлениях.

Эти и другие обстоятельства существенно снижают популярность власти и укрепляют позиции пророссийских сил. Поэтому представители некоторых посольств аккредитованных в Молдове уже сейчас рассматривают вопрос о создании альтернативной ПДС политической силы в правом сегменте, чтобы нивелировать возможность реванша пророссийских сил.

Если планируется создание альтернативной партии, для нее нужно будет найти альтернативного лидера. Кто им может стать?

Альтернативные партии формально есть, но они ныне существуют больше как декорации для действующей власти. Типичный пример "Партия перемен" адвоката Штефана Глигора. Это политформирование очень осторожно в критике власти, и особенно самой Майи Санду. Глигор всячески избегает критики лично Санду за многочисленные провалы, он это делает весьма обтекаемо в контексте всей ПДС.

Кроме того, вызывает большие сомнения личность самого Глигора, потому что его формирование в качестве политика проходило под влиянием некоторых журналистов с более чем сомнительным, пророссийским прошлым. Я имею в виду Наталью Морарь, которая в молдовской и украинской прессе неоднократно называлась агентом Кремля. И потому возникают серьезное сомнения в том, что Глигор, если он когда-нибудь прийдет во власть, будет проводить действительно проевропейский курс.

Других сил, не считая "Платформы Достоинство и правда" во главе с Дину Плынгэу, которая претендует на 3-4% голосов, пока не просматривается. Но в отношении России их курс такой же соглашательский, как и действующей власти.

Да, они периодически критикуют Россию и Путина лично, но именно ее бывший лидер Андрей Нэстасе сделал ряд уступок России в других вопросах, в свою бытность на посту вице-премьера, а затем голосовал за возвращение РФ в ПАСЕ. Поэтому говорить о наличии реальной альтернативы настоящей проевропейской партии в Молдове не приходится.

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