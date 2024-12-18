Вероятно, это самый масштабный глобальный конфликт со времен окончания холодной войны, в который тем или иным образом вовлечен ряд государств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как другие страны вовлечены в войну

Как пишет издание, по состоянию на сегодня американские системы ПВО в Украине перехватывают иранские дроны-камикадзе типа "Шахед" в воздухе, одновременно артиллерия немецкого производства противостоит заряженным северокорейскими снарядами российским пушкам на земле.

Более того, войска по обе стороны линии фронта теперь общаются на испанском, непальском, хинди, сомалийском, сербском и корейском языках, говорится в материале. Подобное разнообразие называют свидетельством того, что война России против Украины приобретает международные масштабы.

Politico отмечает, что именно глобальный аспект войны может в итоге решить ее судьбу, поскольку есть большая вероятность того, что Украина рискует потерять своего главного сторонника в лице США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В то же время Россия имеет поддержку Пхеньяна, который является противником Вашингтона.

По мнению специалистов, российский диктатор Владимир Путин ошибся считая, что война против Украины закончится за считанные дни, а власти стран Запада ответят декларативным осуждением, как это было во время предыдущих его захватов земель на Востоке Украины, а также в Молдове и Грузии.

Журналисты отмечают, что Европа обеспокоилась угрозой своей безопасности от России, а США снова поддержали свою репутацию "сторонника демократии и европейской безопасности", поскольку за считанные дни западное оружие и разведданные "хлынули в Украину, помогая украинцам отразить российское наступление".

В статье напоминают, что Россия продолжает и расширяет свою вековую практику гибридных войн, разжигая конфликты по всему миру. Впрочем, как говорит директор Российско-Евразийского центра Карнеги Александр Габуев, сейчас нет прокси-конфликтов, в которых Москва могла бы нанести удар по НАТО.

Поэтому, по его мнению, Кремль пытается "искать инструменты для ответного удара" другими способами. Среди всего прочего эксперты называют вмешательство России в выборы и другие акты саботажа, а также оказание поддержки различным антизападным актерам и группам.

Как влияет на войну позиция Запада и какое будет окончание

Politico, ссылаясь на слова Габуева, пишет, что без западной поддержки Украина якобы потерпела бы "сокрушительное поражение" еще в 2022 году. Впрочем, европейские лидеры и Вашингтон предпочли стратегию осторожного постепенного развития своей помощи Украине.

В материале напоминают, что поставки западного оружия осуществлялись поэтапно и с соблюдением строгих правил из-за опасений "эскалации", в частности Киев в течение нескольких лет ждал разрешения на удары вглубь России западным оружием, что произошло, хоть и с определенными нюансами.

И даже несмотря на частые угрозы Москвы ядерным оружием, пока "красная кнопка", как считает издание, остается под запретом. В то же время Россия не останавливается. Кремль уже привлек войска из КНДР, а также набирает бойцов из Кубы, Индии, Непала, Сирии, Сербии, ЦАР и Ливии.

По предварительным данным, Россия теряет около 30 тысяч солдат в месяц и набирает столько же для замены личного состава. Однако сейчас Пхеньян не может поставлять Кремлю достаточно войск. В свою очередь украинская власть, согласно обнародованной информации, кроме финансовых стимулов, предлагает иностранцам шанс "оказаться на правильной стороне истории".

Результат российско-украинской войны, как считают эксперты, напрямую будет зависеть от решений НАТО и Китая. По мнению Габуева, эта война отвлекла внимание Вашингтона и помогла Пекину усилить контроль над Россией. Впрочем, ситуация также может всегда измениться.

В частности, это может произойти в случае переброски войны на Индо-Тихоокеанский регион после вовлечения Северной Кореи в конфликт, поскольку как Politico отмечает, его Пекин считает территорией своего влияния.