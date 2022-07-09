Нужны воины с опытом

Чтобы присоединиться к его составу, солдатам необходимо иметь боевой опыт, обучение там уже давно не проводят. Об этом 24 каналу рассказал командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

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Он пояснил, что у военных легиона практически нет времени на обучение бойцов. Единственное, что они могут предложить своим рекрутам – это базовый недельный курс, чтобы скоммунициироваться с командой и разговаривать на одном языке с побратимами.

Ребята уже обучены, с колоссальным боевым опытом, они знают, что делать,

– говорит Мамулашвили.

Он пояснил, что в случае западных солдат речь идет в основном об опыте в миссиях в Афганистане и Ираке. А грузины легиона прошли по 2 – 3 войны на родине, включая эти миссии, в которых принимали участие бойцы с Запада.

"Поэтому более опытные у нас все же офицеры из грузинской армии", – подытожил командир легиона.

Война в Украине – такая же как в Грузии

Мамука Мамулашвили рассказал, что действия россиян в Украине для грузин не являются чем-то новым. По его словам, продолжающаяся сейчас война ничем не отличается, к примеру, от той, которая была в Грузии в 2008 году.

Все то же, то же варварство, те же убийства мирного населения, и мы, к сожалению, видим то же, что видели в Грузии,

– поделился он.

Командир грузинского легиона добавил, что каждый вражеский обстрел заканчивается жертвами среди гражданских. Он считает, что это то, что необходимо донести до западных политиков, оттягивающих передачу оружия Украине, ведь для нас крайне важно своевременно его получить.

Мамука Мамулашвили рассказал о своем легионе и войне в Украине: смотрите видео