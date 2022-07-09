Потрібні воїни з досвідом

Аби приєднатися до його складу, солдатам необхідно мати бойовий досвід, навчання там вже давно не проводять. Про це 24 каналу розповів командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі.

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Він пояснив, що у військових легіону практично немає часу на навчання бійців. Єдине, що вони можуть запропонувати своїм рекрутам – це базовий тижневий курс, аби скомунікуватися з командою та розмовляти однією мовою з побратимами.

Хлопці вже навчені, з колосальним бойовим досвідом, вони знають, що робити,

– каже Мамулашвілі.

Він пояснив, що у випадку західних солдатів мова йде здебільшого про досвід у місіях в Афганістані та Іраку. А грузини легіону пройшли по 2 – 3 війни на батьківщині, включно з цими з місіями, у яких брали участь бійці з Заходу.

"Тому більш досвічені у нас все ж офіцери з грузинської армії", –підсумував командир легіону.

Війна в Україні – така ж як у Грузії

Мамука Мамулашвілі розповів, що дії росіян в Україні для грузинів не є чимось новим. За його словами, війна, яка триває зараз, нічим не відрізняється, до прикладу, від тієї, яка була у Грузії у 2008 році.

Все те саме, те ж варварство, ті ж убивства мирного населення, і ми, на жаль, бачимо те саме, що бачили в Грузії,

– поділився він.

Командир грузинського легіону додав, що кожен ворожий обстріл закінчується жертвами серед цивільних. Він вважає, що це – те, що необхідно донести до західних політиків, які відтягують передачу зброї Україні, адже для нас вкрай важливо своєчасно її отримати.

Мамука Мамулашвілі розповів про свій легіон та війну в Україні: дивіться відео