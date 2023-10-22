00:42, 22 октября

Глава Харьковской ОВА сообщил, что 6 человек погибли в результате российской атаки. Еще 14 получили ранения. Синегубов подчеркнул, что все находившиеся в помещении на момент ракетного удара сотрудники "Новой почты".

Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до,

– заявили в "Новой почте".