О новых военных преступлениях россиян, успехах ВСУ, борьбе украинцев на фронте, в тылу, на международной арене, главные новости 22 октября рассказывает 24 Канал.
Важно Россияне в Харьковской области попали в терминал "Новой почты": погибли 6 человек, 16 ранены
Выросло количество раненых в результате ракетного удара на Харьковщине
В полиции Харьковской области сообщили, что на территории терминала "Новой почты", в который попали оккупанты, находились 22 человека. 6 погибли и 16 ранены.
Среди пострадавших мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. С травмами разной степени тяжести их доставили в больницу.
Специалисты взрывотехнической изъяли обломки ракеты С-300.
Последствия российской атаки / Фото полиции
Российский пропагандист Сатановский, публично призывавший Захарову и после этого уволенный Соловьевым, заявил, что не жалеет о своих словах. А еще раскритиковал Путина и Медведева. Последнего назвал "маленьким слабеньким д*****м".
Удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: у людей "не было шансов добежать до укрытия"
Глава Харьковской ОВА сообщил, что 6 человек погибли в результате российской атаки. Еще 14 получили ранения. Синегубов подчеркнул, что все находившиеся в помещении на момент ракетного удара сотрудники "Новой почты".
Среди госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней тяжести. Еще 7 мужчин в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.
Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до,
– заявили в "Новой почте".
В боях погиб защитник Мариуполя
На фронте свою жизнь за Украину отдал защитник Мариуполя и бывший пленник из Еленовки 60-летний Игорь Дубик. Он – боец 109-й отдельной бригады Территориальной обороны Донецкой области.
Во время обороны Мариуполя получил ранение, 200 дней провел в российском плену, терпел пытки, похудел на более 30 килограммов. Менее чем через два месяца после освобождения из плена вернулся на фронт.