02:56, 22 жовтня

У поліції Харківської області повідомили, що на території термінала "Нової пошти", в який влучили окупанти, перебувало 22 особи. 6 людей загинули та 16 поранені.

Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Фахівці вибухотехнічної вилучили уламки ракети С-300.

Наслідки російської атаки / Фото поліції