Про нові воєнні злочини росіян, успіхи ЗСУ, боротьбу українців на фронті, в тилу, на міжнародній арені, головні новини 22 жовтня розповідає 24 Канал.
Важливо Росіяни на Харківщині влучили у термінал "Нової пошти": загинули 6 людей, 16 поранені
Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару на Харківщині
У поліції Харківської області повідомили, що на території термінала "Нової пошти", в який влучили окупанти, перебувало 22 особи. 6 людей загинули та 16 поранені.
Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.
Фахівці вибухотехнічної вилучили уламки ракети С-300.
Наслідки російської атаки / Фото поліції
Російський пропагандист Сатановський, який публічно призив Захарову і після цього був звільнений Соловйовим, заявив, що не шкодує про свої слова. А ще розкритикував Путіна та Медведєва. Останнього назвав "маленьким слабеньким г****м".
Удар по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: у людей "не було шансів добігти до укриття"
Очільник Харківської ОВА повідомив, що 6 людей загинули внаслідок російської атаки. Ще 14 зазнали поранень. Синєгубов підкреслив, що всі – співробітники "Нової пошти", котрі перебували у приміщенні на момент ракетного удару.
Серед ушпиталених 7 людей перебувають у стані середньої тяжкості. Ще 7 чоловіків у тяжкому стані. За їхні життя борються медики. Вони отримують всю необхідну медичну допомогу.
Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до,
– заявили у "Новій пошті".
У боях загинув захисник Маріуполя
На фронті своє життя за Україну віддав захисник Маріуполя та колишній полонений з Оленівки 60-річний Ігор Дубик. Він – боєць 109-ї окремої бригади Територіальної оборони Донецької області.
Під час оборони Маріуполя зазнав поранення, 200 днів провів у російському полоні, зазнавав тортур, схуд на понад 30 кілограмів. Менш ніж за два місяці після звільнення з полону повернувся на фронт.