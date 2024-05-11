06:37, 11 мая

Воздушная тревога, которая стала для региона рекордной, началась 10 мая в 9:03. Зато отбой объявили аж в 22:23. Поэтому опасность продолжалась 13 часов и 19 минут.

Она была самой длинной за все время войны России с Украиной.