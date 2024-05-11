Розпочалася 808 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цього дня, ситуацію на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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06:37, 11 травня

На Харківщині тривога тривала понад 13 годин

Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин.

Вона була найдовшою за весь час війни Росії з Україною.

06:32, 11 травня

Окупанти били по Харкову

Росія вкотре атакувала Харків. Близько 3:00 ночі у місті чули звуки вибухів. Окупанти били не лише по Харкову, а й району.

Подробиці атаки та її наслідки наразі невідомі. Офіційна інформація від влади буде згодом.

06:28, 11 травня

Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода

Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.

Однак кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були.

Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

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