06:28, 11 травня

Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.

Однак кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були.

Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".

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