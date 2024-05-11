Розпочалася 808 доба повномасштабної війни Росії проти України. Про головні події цього дня, ситуацію на фронті, втрати противника, дипломатичні перемоги та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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На Харківщині тривога тривала понад 13 годин
Повітряна тривога, яка стала для регіону рекордною, почалась 10 травня о 9:03. Натомість відбій оголосили аж о 22:23. Тож небезпека тривала 13 годин і 19 хвилин.
Вона була найдовшою за весь час війни Росії з Україною.
Окупанти били по Харкову
Росія вкотре атакувала Харків. Близько 3:00 ночі у місті чули звуки вибухів. Окупанти били не лише по Харкову, а й району.
Подробиці атаки та її наслідки наразі невідомі. Офіційна інформація від влади буде згодом.
Росія заявила про масований обстріл Бєлгорода
Місцеві телеграм-канали заявили, що на Бєлгородщині є безліч прильотів. Однак російська влада традиційно закриває на них очі.
Однак кадри, оприлюднені в мережі, свідчать, що влучання в Бєлгородській області таки були.
Згодом місцева влада заявила, що над Білгородом та Білгородським районом працювала їхня ППО. Окупанти заявили, що буцімто "збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста".
Вибухи у Бєлгороді: дивтіься відео